Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Kahramanlarımız!

Dünya Kadınlar Günü’nde kadın kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir çok etkinlik yapılıyor, toplantılar düzenleniyor, açıklamalar yapılıyor. Dünya Kadınlar günü kutlanırken, keşke İslam medeniyeti’nin kadına verdiği önem anlatılsa, kadın Kahramanlarımızın zaferler tarihinde ki yeri gençlerimize öğretilebilse. Bu konuda fazla bir faaliyetin olmaması büyük bir eksiklik.

İslam medeniyeti kadına çok büyük önem vermiş, Peygamberimiz cennet anaların ayağı altındadır diyerek kadının ve Anneliğin Medeniyetimizde ki yerini çok güzel ifade etmiştir. Türk-İslam tarihinde kadının adı Hanım, Sultanım olarak ifade edilmiş, bir anlamda kadına en önemli paye verilmiştir.

ZAFERLER TARİHİMİZDE Kİ KADIN KAHRAMANLAR

Dünya kadınlar Günü kutlanırken, bugünkü yazımdan Zaferler tarihimizde önemli yere sahip kadın kahramanlarımızdan sizlere söz etmek istiyorum. Gebze Kız İmam Hatip Lisesi’nde geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz Sakarya Meydan Muharebesi konulu seminerde kız öğrencilerimiz kadın Kahramanlarımızı canlandırmışlar ve kadın kahramanlarımızla ilgili çok önemli bilgiler vermişlerdi. Öğrencilerimiz tarafından canlandırılan kadın kahramanlarımızla ilgili bilgileri sizlerle paylaşırken, seminerle ilgili videoyu www.sakaryazaferi.com dan takip edebilirsiniz.

KADIN KAKRAMANALRIMIZ

Cumhuriyet dönemine damga vurmuş, Kuretuluş Savaşı başta olmak üzere bir çok savaşta büyük fedakarlıklar gösteren çok sayıda kadın kahramanımız var. bunlardan hemen akla ilk gelenler ise Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Nene Hatun, Tayyar Rahmiye, Emir Ayşe, Nezahat Onbaşı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule bunların en başında geliyor. Hepsinden Allah bir kez daha razı olsun…Bu kadın kahramanlarımızın hikayesini sizlerle www.sakaryazeferi.com adresinden okuyabilirsiniz.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

ABD'nin New York kentinde bir dokuma fabrikası... Çok ağır çalışma koşulları, çok uzun iş günleri ve buna karşın çok düşük ücretler. Koşulların her geçen gün daha da dayanılmaz hale gelmesi, kadın işçilerin artık tahammül sınırını zorlamaya başladı.

Greve çıkma kararı alan kadınlar, taleplerini de açıkladılar: “Daha iyi koşullarda çalışmak, 10 saatlik iş günü, eşit işe, eşit ücret...” 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları talebiyle greve başladı. Bu sırada çıkan olaylar sırasında fabrika içinde şüpheli bir yangın başladı. 129 kadın, yangında hayatını kaybetti...

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ CLARA ZETKIN TARAFINDAN ÖNERİLDİ...

1910 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen İkinci Enternasyonal’e bağlı Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda kadın ve emek mücadelesi masaya yatırılmıştı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden Clara Zetkin, bu konferansta yaptığı konuşmada kadınlar için bir mücadele günü belirlenmesi gerektiğini söylemişti. Zetkin’in önerisi kabul edilmiş, her ülkenin sosyalist kadınlarının her yıl aynı gün, kendi ülkelerinin işçi sınıfı örgütleriyle mutabakat içinde bir kadınlar günü düzenlemesi kararlaştırılmıştı.

Söz konusu yıllarda neredeyse hiçbir ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmemişti. Bu sebeple, pek çok ülkede eş zamanlı kutlanacak bu günün temel olarak kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi için bir mücadele günü olarak düzenlenmesi karara bağlanmıştı.

Takvimler 8 Mart 1857’yi gösteriyordu. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı. Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, bu olayın ardından 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını öneri olarak sundu ve öneri oy çoğunluğuyla kabul edildi.

İLK KEZ 1911 YILINDA KUTLANMAYA BAŞLADI...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911’de Almanya ve İsviçre’de anıldı. Anmaların 8 Mart olarak değiştirilmesine 1921'de Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda karar verildi. ABD'de de ise 1960’lı yıllarda anılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler, 66 yıl sonra 8 Mart'ın 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul etti.