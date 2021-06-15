Edebi Hayat Okumaları Projesi’nde Sorular Yanıtlandı

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen,





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları Projesi”nin sınavı Cumartesi günü yapıldı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilen anlamlı projeye öğrenciler ilgi gösterdi. Öğrenciler proje kapsamında, Türk Edebiyatının iki önemli ismi Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinden oluşan sorulara cevap verdi.

120 SORU SORULDU

“Bilenlere Selam Olsun” sloganı ile hayata geçirilen Edebi Hayat Okumaları Projesi, “Akif’in Çizgisi ve Yunus’un Sevgisi”nde gençleri buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen projede, öğrencilere, Akif ve Yunus Emre’nin şiirleri kapsamında “şirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı” gibi konular soruldu. Öğrencilere iki saatlik süre içinde 120 soru yönetildi.

EN SEÇKİN ESERLER

Proje kapsamında ortaokul öğrencilerine, vatan şairi Mehmet Akif’in; lise öğrencilerine ise Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre’nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette bilgiler yöneltildi. Ortaokul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’un ‘’İstiklal Marşı, Kocakarı İle Ömer, Terlemeli Alınlar, Durmayalım, Ağlarım Ağlatamam, Asım, Birlik, Çanakkale Şehitlerine, Bülbül Şiiri ve Seyfi Baba’’ şiirlerinden sorumlu oldu. Lise öğrencileri ise, Yunus Emre’nin ‘’Söz Ola Kese Savaşı, Aşkın Aldı Beni Benden, Bir Kez Gönül Yıktın İse, Hak Bir Gönül Yıktın İse, Kahrın Da Hoş, İlim İlim Bilmektir, Geldi Geçti Ömrüm Benim, Aşk, Söyle Hayran Eyle Beni, Biz Dünyadan Gider Olduk, Ben Gelmedim Dava İçin, Sensiz Yola Girer İsem, Benden İçeri, Şol Göz Ki Seni Gördü ve Eşidin Ey Yarenler’’ şiirlerinden oluşan setteki sorulara cevap verdi.

HEYECANLARI GÖZLERİNDEN OKUNDU

Edebi Hayat Okumaları Projesi’ne, geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da öğrenciler ilgi gösterdi. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler, pandemi koşulları nedeniyle dersliklere teker teker alındı. Ateşleri ölçülen öğrenciler soruları yanıtlarken de maskelerini takmaya devam etti.

SÜRE BİTİMİNDE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Edebi Hayat Okumaları Projesi kapsamında yapılan değerlendirmenin bitmesiyle, cevap anahtarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Öğrenciler siteden cevaplarını kontrol etme imkanı yakaladı. Sonuçlar, 18 Haziran 2021 Cuma günü açıklanacak.

DERECEYE GİREN ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Dereceye giren öğrenciler altın ile ödüllendirilecek. Ortaokul ve lise gruplarındaki öğrenciye 2 tam altın; ikinciye 1 tam altın, üçüncüye 1 yarım altın hediye edilecek. 4 ila 25 dereceler arasındaki tüm öğrencilere ise 1 gram altın armağan edilecek.

ÖĞRETMENLER VE OKULLAR DA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Öğrencilerin öğretmenleri de ödüllendirilecek. En yüksek puan alan grubun rehber öğretmenine 2 tam altın, ikinci olan grubun rehber öğretmenine 1 tam altın, üçüncü olan grubun rehber öğretmenine ise 1 yarım altın verilecek. Yine 4 ile 25. derece arasında yer alan grupların rehber öğretmenleri 1 gram altın alacak. Ayrıca ilk üçe giren okullara ‘’katılım belgesi+kitap seti+bilgisayar’’dan oluşan bir hediye seti verilecek.



























