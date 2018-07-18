Ege ile Gaga Miniklerle Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında, TRT Çocuk televizyonunun sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga isimli çocuk oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Etkinlikleri kapsamında her hafta çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterlerinin çocuk oyunları sahneleniyor. Elifin Düşlerinin ardından bu hafta çocukların sevdikleri Ege ile Gaga’nın Ay Maceralarını anlatan çocuk tiyatrosu miniklerle buluşacak. 20 Temmuz Cuma Saat:21.00’da Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde, 22 Temmuz Pazar Saat:21.00’da Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda sahnelenecek çocuk oyunu miniklere Ege ile Gaga’nın macerasına ortak olmak sevinci yaşatacak.

YARDIMLAŞMAYI VE PAYLAŞMAYI ÖĞRETİYOR

TRT Çocuk televizyonunun sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga’nın tiyatro sahnesine uyarlanmış hali olan oyunda macera, hızlıca koşarken Gaga’ya çarpıp ortadan kaybolan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışmalarıyla başlıyor. Ege’nin defterini Gaga’dan istemesiyle yeni bir gerçek daha ortaya çıkar. Defter kaybolmuştur. Defteri esrarengiz kişi mi aldı yoksa kendileri mi kaybetti? Bu arayış sırasında izleyiciler hem yardımlaşmayı hem de paylaşmayı öğreniyorlar. Çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Ege ile Gaga’nın macera dolu oyununun sahneleneceği ücretsiz gösterim, çocuklara eğlence dolu zaman geçirecekleri bir etkinlik fırsatı sunuyor.