Ege ile Gaga Miniklerle Buluşacak

YARDIMLAŞMAYI VE PAYLAŞMAYI ÖĞRETİYOR
TRT Çocuk televizyonunun sevilen çizgi filmi Ege ile Gaga’nın tiyatro sahnesine uyarlanmış hali olan oyunda macera, hızlıca koşarken Gaga’ya çarpıp ortadan kaybolan kişinin kim olduğunu bulmaya çalışmalarıyla başlıyor. Ege’nin defterini Gaga’dan istemesiyle yeni bir gerçek daha ortaya çıkar. Defter kaybolmuştur. Defteri esrarengiz kişi mi aldı yoksa kendileri mi kaybetti? Bu arayış sırasında izleyiciler hem yardımlaşmayı hem de paylaşmayı öğreniyorlar. Çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Ege ile Gaga’nın macera dolu oyununun sahneleneceği ücretsiz gösterim, çocuklara eğlence dolu zaman geçirecekleri bir etkinlik fırsatı sunuyor.