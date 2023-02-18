Eller depremde vefat eden vatandaşlar için semaya açıldı

Kocaelili vatandaşlar her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili'nde Fevziye Camii'ne akın etti. Kandil sebebiyle camide Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Kılınan yatsı namazının ardından ise eller, deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralı olan vatandaşlar için semaya açıldı.

“Deprem hadisesi atlattık çok canları kaybettik”

Camiye gelen vatandaşlardan Ahmet Çimen, "Miraç Kandili hepimizin bildiği gibi, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan Kudüs’e, Kudüs'ten de Allah’ın huzuruna yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu vesile ile Peygamber Efendimize birçok hediye verilmiştir. Bu hediyelerin en önemlisi 5 vakit namazdır" dedi.

Depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için dua ettiklerini aktaran Çimen, "Çok canları kaybettik, orada depremden kurtulan kardeşlerimiz birçok zahmetler çekiyorlar. Dolayısıyla onlar için dua edeceğiz aynı zamanda duaların kabul olduğu bu gece dualarımız oradaki kardeşlerimiz için olacak. Dünya üzerinde ve Türkiye’mizde eziyet çeken, zulüm gören, işkence gören, zorluk çeken kardeşlerimiz için dua edeceğiz bu gece" diye konuştu.

İHA