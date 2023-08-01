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Emekli Gemi Kaptanı Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli’de emekli gemi kaptanı evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde 73 yaşında hayatını kaybetti.

Emekli Gemi Kaptanı Evinde Ölü Bulundu

01 Ağustos 2023 Salı 21:04

  Kocaeli’de dün akşam saatlerinde Derince İbni Sina Mahallesi Erikli Sokak’ta yalnız yaşadığı evinde kalp krizi geçiren Kadir Ali Yıldırım hayatını kaybetti. Evinde yakınları tarafından ölü bulunan 3 çocuk babası ve yakın yol gemi kaptanı Kadir Yıldırım’ın kaldırıldığı hastanede yapılan muayene sonucunda kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Bugün ailesine teslim edilen Yıldırım’ın cenazesi öğlen namazını müteakip Yenikent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi. 


İHA
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