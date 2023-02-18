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Engelleri, depremzedelere koşmalarına mani olmadı

Gölcük ilçesinde yola koyulan engelli bireyler, kendi imkanları ve hayırseverlerin yardımlarıyla aldıkları medikal yardım malzemelerini Hatay’a ulaştırdı.

Engelleri, depremzedelere koşmalarına mani olmadı

18 Şubat 2023 Cumartesi 20:50

 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan engelli bireyler, engellerini bu kez Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketinden kurtulan depremzedeler için aştılar. Depremin hemen ardından yardım faaliyeti başlatan Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kayıtlı bireyler, kendi imkanları ve hayırseverlerin de yardımlarıyla medikal yardım malzemeleri aldılar. Engelli bireylerin özenle paketledikleri yardım malzemeleri, Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat ve ekibi tarafından Hatay’a ulaştırıldı. Malzemeler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer eşliğinde yardım toplama merkezine teslim edildi. Bat ve beraberindeki ekibi daha sonra depremzede çocuklara çikolata ikram ettiler. 
 Gölcüklü engelli bireylerin yardımlarıyla hazırlanan yardım kolilerinde 20 manuel tekerlekli sandalye, çocuk ve yetişkinler için 11 hava ventilatör, 1 hasta taşıma sedyesi, 8 yürüteç, 26 koltukaltı bastonu, 5 koli vücut temizleme ıslak havlusu, 21 koli yetişkin hasta bezi, 5 koli yetişkin mont, atkı, bere, eldiven, 12 çocuk eşofman takımı ve 12 yağmurluk yer aldı. Bölgeye ulaştırılan yardımlar, Hatay Defne Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deprem Lojistik Dağıtım Merkezi’nden ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırılacak. 
 


İHA
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