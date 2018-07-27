Engelli Öğrenciler Diriliş Kampı’nda

KEYİFLİ ANLAR YAŞADILAR
Doğayla iç içe farklı bir ortam sunan Diriliş Kampı’nda engelli öğrenciler keyifli anlar yaşadılar. Kamp çevresinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler kuş seslerini dinlerken doya doya da temiz hava aldılar. Öğrenciler kampta gerçekleştirilen etkinliklere de katıldı.
ETKİNLİKLERE KATILDILAR
Okçuluk eğitmenleri gözetiminde hedefleri vurmaya çalışan öğrenciler neşeli saatler geçirdiler. Masa tenisi oynayan engelli öğrenciler voleybolda da hünerlerini gösterdiler. Öğrenciler daha sonra da ateş başında halay çekti. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bünyesindeki öğrencilerin sosyal hayata katılmaları için bu tür etkinlikleri belli aralıklarla gerçekleştiriyor.