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Engelli Öğrenciler Diriliş Kampı’nda

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri Diriliş Kampı’nda gönüllerince bir gün geçirdiler.

Engelli Öğrenciler Diriliş Kampı'nda

27 Temmuz 2018 Cuma 10:34

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, öğrencilerini sosyal hayata katmak için çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Merkezi’deki öğrenciler Diriliş Kampı’na götürülerek eğlenmeleri sağlandı. 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki 85 engelli öğrenci, Diriliş Kampı’nda gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

 

KEYİFLİ ANLAR YAŞADILAR

Doğayla iç içe farklı bir ortam sunan Diriliş Kampı’nda engelli öğrenciler keyifli anlar yaşadılar. Kamp çevresinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler kuş seslerini dinlerken doya doya da temiz hava aldılar. Öğrenciler kampta gerçekleştirilen etkinliklere de katıldı.

 

ETKİNLİKLERE KATILDILAR

Okçuluk eğitmenleri gözetiminde hedefleri vurmaya çalışan öğrenciler neşeli saatler geçirdiler. Masa tenisi oynayan engelli öğrenciler voleybolda da hünerlerini gösterdiler. Öğrenciler daha sonra da ateş başında halay çekti. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bünyesindeki öğrencilerin sosyal hayata katılmaları için bu tür etkinlikleri belli aralıklarla gerçekleştiriyor.


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Anahtar Kelimeler
Engelli öğrencilerDiriliş KampıCemil MeriçKocaeli
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