Engelli Park ihlali yapan 850 araca ceza

Engelli olmayan sürücüler, engelli vatandaşlara tahsis edilmiş park yerlerini işgal ederek, engellilere sunulmuş hakkı gasp ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası, kent genelindeki otoparklarda engelli park yerlerini işgal eden araçlar ile ilgili denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri görev alanı içerisinde olan İzmit ve Gebze'de, 2019 yılının ilk 8 ayında engelli kartı bulunmadığı halde engelli otoparkına çekilen 850 aracı çekici araç vasıtasıyla kaldırdı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

İzmit ilçesi şehir merkezi, Sekapark ve Gebze merkezinde denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri çalışmalarını Trafik Polisi ile birlikte yürütüyor. Engelli otoparkına çekildiği tespit edilen araçlar, emniyet güçlerine bildirilerek cezai işlem uygulaması yapılıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından Yediemin Otoparkı’na çekici araçlar vasıtası ile götürülüyor.

153’E İHBAR EDİN

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, engellilere ayrılan park yerlerine usulsüz olarak park eden engelsiz araç sahiplerinin araçlarını 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Belediye emir ve yasakları hükümlerince Yediemin Otoparkına çekiyor. Engelli park yerlerinin engelsiz vatandaşlar tarafından işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, engellilere ait park yerlerinin işgal edilmesi durumunda Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi olan 153’ü arayabilir.