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Enkazdan 261 saat sonra çıkarılan Mustafa Avcı, Mersin'e getirildi

- Sağlık durumu iyi olan ancak 11 gün göçük altında kaldığı için bitkin görünen Avcı, "Çok ağrılarım var, ne olduğunu hatırlamıyorum, çok yorgunum" dedi.

Enkazdan 261 saat sonra çıkarılan Mustafa Avcı, Mersin'e getirildi

17 Şubat 2023 Cuma 13:48

 Hatay'da depremde çöken özel hastanenin enkazından 261 saat sonra kurtarılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. 
  Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük hasarı verdiği illerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. İlk günden itibaren bir çok yaralı kurtaran AFAD koordinesindeki derneklerden, belediyelere, madencilerden kurumlara ait çok sayıdaki ekip,  son olarak dün gece 261'inci saatte Özel Akademi Hastanesi’nin enkazından 34 yaşındaki Mustafa Avcı ile 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nu sağ olarak kurtardı. 261 saat sonra kurtarılan yaralılardan Mustafa Avcı, sahra hastanesinde ilk tedavisi sonrası Mersin'e sevk edildi.  Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilen ve bir ayağı sarılı olan Avcı tedaviye alındı. 
  Sağlık durumu iyi olan ancak 11 gün göçük altında kaldığı için bitkin görünen Avcı, "Çok ağrılarım var, ne olduğunu hatırlamıyorum, çok yorgunum" dedi. 
 


İHA
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