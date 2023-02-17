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Enver Yıldırım Ağrılılara Seslendi! 1 prefabrik ev 100 Bin TL

Dosso Dossi Holding hem Türkiye hem de yurtdışındaki çözüm ortakları ve hayırsever iş ortaklarıyla birlikte hareket ederek depremzedelere barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla prefabrik ev yapımı için 10 milyon lira yardım toplanmasını sağladı.

Enver Yıldırım Ağrılılara Seslendi! 1 prefabrik ev 100 Bin TL

17 Şubat 2023 Cuma 13:58

Depremin ilk gününden bu yana bölgedeki yardım seferberliğine katılan isimlerden olan Kocaeli Dilovası’nda hayırsever işadamı Enver Yıldırım, Dosso Dossi Holdingin prefabrik ev yapımı için hemşerilerine seslenerek ''Hayırda yarışmak isteyen tüm dostlar'' sözleriyle Ağrılılara seslendi.

1 KONTEYNER EV 100 BİN TL

Yıldırım ''Değerli arkadaşlar ve gururumuz olan Ağrılı hemşehrimiz. Dossi Dossi Holding öncülüğünde başlatılan prefabrik ev yapımı kampanyasına katkı sunmak isteyen tüm hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum. 1 prefabrik ev yapım ücreti 100.000 bin Türk Lirasıdır. Bu prefabrik evler, 2 odalı ve içerisinde tuvaleti, banyosu ve mutfağı bulunan evlerdir. Böyle bir hayırda bulunmak isteyen dostlar bizim ile iletişime geçebilir. 

YILDIRIM'DAN DEPREM BÖLGESİNE 2 PREFABRİK EV

Nacizane bizlerde rahmetli babam Cemal Yıldırım ile rahmetli kayınpederim Ercan Dalkılıç adına toplamda iki adet prefabrik ev yaptırıyoruz. Şimdi sıra bu hayır yarışını duymayan tüm dostlara duyurarak tek yürek olma vaktidir'' dedi.


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