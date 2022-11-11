“EPDK Denetim Süreçlerini Titizlikle, Eksiksiz Tamamladık“

Türkiye akaryakıt sektörünün gelişiminde önemli roller üstlenen Turpak, EPDK tarafından yetkilendirilmiş otomasyon şirketi unvanıyla, tüm denetim süreçlerini başarıyla tamamladı.

Akaryakıt dağıtım şirketleri ve filo sahibi şirketlerin işlerini daha verimli ve kârlı yönetebilmelerini sağlayan Turpak'ın Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz, konuyla ilgili olarak "8 denetim uzmanı ile ülke çapında ortalama 350 bin kilometreden fazla yolu sıfır kazayla arkamızda bırakarak,yaklaşık 6.000 akaryakıt istasyonun ilk denetimini titizlikle gerçekleştirdik. Sektörde ilk defa bu yoğunlukta ve standartta denetim yapılmıştır. Tamamen elektronik ortamda yapılan denetimler, anlık olarak Turpak ve Petrol Şirketleri ile paylaşıldı. Bu süreci daha yukarı çıkaracak hızlandırıcılara, katma değerler de eklenerek 2’nci fazda çok daha kapsamlı denetimlere devam edilecektir. Turpak, denetim ekibini alanında uzman mühendislerden seçilmiş, kendilerini bu alanda eğitti ve eğitimlerimize de tüm hızımızla devam ediyoruz. Yapılan tespitler 10338 Sayılı Kurul Kararı’nın 5. Maddesi’nin 1. Fıkrası’nın g bendi uyarınca Petrol Şirketleri’ne bildirildi. Bu kapsamda işbu tarihe kadar 41 adet bildirim yapıldı. Yenlikliklerine devam eden şirketimiz, denetim kalitesini bu titizlikle gerçekleştirdiği gibi, gerek denetimlerin mevzuata uygunluğu gerekse oluşan uygunsuzlukların hukuki olarak raporlanması ve aksiyon alınması için denetimle beraber Uyumluluk ve Hukuk Departmanı kurmuş ve müdür olarak başına hukukçu bir kişi olan AV. Anıl Ekren’i getirerek mevuzata tam uygunluğu amaçlamıştır. Yapılan denetimlerde, otomasyon sistemleri dışında, istasyonlardaki tehlikeli, emniyetsiz ve risk oluşturan durumlar da tespit edilerek anlık olarak petrol şirketi yetkililerine bildirimler yapılmıştır.” açıklamasında bulundu.







