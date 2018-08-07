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Erbakan Vakfı'nda Altınoluk Heyecanı

Gebze Erbakan Vakfı bu hafta yaptığı mutad toplantıda, Altınoluk hazırlıkları başladı.

Erbakan Vakfı'nda Altınoluk Heyecanı

07 Ağustos 2018 Salı 11:20

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Her sene yaz aylarında Merhum Erbakan hocayı ziyarete giden Gebzeli Milli Görüşcüler, Oğlu Fatih Erbakan’ lada bu geleneği devam ettiriyor. Yaz aylarında genel faaliyetlerin asgariye indiği dönem olması sebebiyle, Fatih Erbakan çalışmalarını Altınoluk’ daki konutundan sürdürmekte. Hem yeni dönem hazırlıkları hemde anadoludan gelen Milli Görüş erlerine eğitim ve motivasyon verildiği konut, bu senede dolup taşmakta. Özellikle hafta sonları çok yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan konut, bu hafta sonu Gebze Erbakan Vakfı İlçe yönetimi, Gençlik kolları, hanım kolları ve mahalle temsilcilerini ağırlayacak. Hafta sonu, Liderine gidecek olan Gebzeli Miilli Görüş camiasında heyecan şimdiden dorukta.
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Erbakan VakfıErbakanAltınolukGebzeGebze Gazetesi
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