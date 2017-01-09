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Erdoğan Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı!

09 Ocak 2017 Pazartesi 17:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurguladı. 

Basın ve ifade özgürlüğünün, halkın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlara tüm gelişmeleri doğru aktarmasının, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynadığını kaydeden Erdoğan, "Medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymaları, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları, toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları da önemlidir." değerlendirmesinde bulundu. 

"Doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale geldi" 
Medya teknolojilerindeki hızlı gelişmenin, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etkinlik alanını genişlettiğini, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirdiğini belirten Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: 

"Sosyal medyanın haber akışındaki hız ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek artması dikkate alındığında, bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, terör propagandası yapılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin nasıl önüne geçilebileceği meselesi günümüz dünyasında halen çözüm aranan konular arasındadır. Milletimizin güvenlik ve huzuruna kasteden odakların terör faaliyetlerine hız vermeye gayret ettikleri bu hassas süreçte basın mensuplarımızın, terörle mücadelenin yanı sıra demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli bir katkı sağlayabileceklerine inanıyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde son derece zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getiren gazetecilere takdirlerini ileterek, medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
ANKARA (AA) 
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