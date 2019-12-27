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Erdoğan cuma namazını Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kıldı.

Erdoğan cuma namazını Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kıldı

27 Aralık 2019 Cuma 13:48

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıldı. 

Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Gebze Alaettin Kurt Stadı'na geldi. 

Daha sonra burada kendisini bekleyen otobüse geçen Erdoğan, cuma namazını kılmak için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelişinde vatandaşları selamladı.  Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, cami çevresinde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. 

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının yapılacağı Bilişim Vadisi'ne geçti. 


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Anahtar Kelimeler
Cuma NamazıGebzeErdoğan
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