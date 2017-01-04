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Erdoğan Gülşah’ı ağırladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmini çizip Twitter'dan paylaşan Derinceli Gülşah'ı Külliye’de ağırladı.

Erdoğan Gülşah'ı ağırladı!

04 Ocak 2017 Çarşamba 10:25

.Engelli  genç Gülşah Yağmur Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizerek,"Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum." sözleriyle Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı sosyal medyadan kendisine ulaşan Gülşah'ı arayarak, "Ben Gülşah'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun, varolsun. Kendisini çok seviyorum. Gülşah sesini duydum kızım, ne güzel yapmışsın o resmimi benim. Sana çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Allah senden razı olsun, rabbim sana sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Annene babana bağışlasın"diye konuştu.

 ERDOĞAN KONUKLARLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından ise "Çok teşekkür ederim sevgili Gülşah. Emeğine sağlık. Senin gibi güzel yürekli bir kızımızı bir gün inşallah Külliye'de misafir etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı. 25 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli Gülşah ve ailesini külliyede misafir etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli Gülşah ile yakından ilgilendi Gülşah ile birlikte “rabia” işareti yaptılar. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından misafirlerine hediyeler verildi. Selçuk Esmer GECAL

 

 

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