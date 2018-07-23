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Erkekler Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında tatilcilerin gözde mekânlarından olan Mavi Bayraklı Cebeci Plajı’nı adeta sporcu üssüne dönüştürüyor.

Erkekler Plaj Voleybolu Turnuvası Başlıyor

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,  Kocaeli Erkekler Plaj Voleybolu Turnuvası organize ediyor. 4-5 Ağustos tarihlerinde Cebeci sahilinde yapılacak olan turnuvanın Türkiye’nin çeşitli illerinden büyük ilgi görmesi bekleniyor. Kocaeli Erkekler Plaj Voleybolu Turnuvası’na katılmak isteyenler için başvuru süresi ise başladı. 2’şer kişilik takımlardan oluşan turnuvada 32 takım yer alacak. Tek set üzerinden eleme usulüne göre düzenlenecek turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek.

 

32 TAKIM YER ALACAK

2’şer kişilik takımlardan oluşan turnuvaya 18 yaşından büyük sporcular katılabilecek ve turnuvada uygulanmakta olan voleybol kuralları geçerli olacak. Turnuvada 32 takım yer alacak.

 

SON BAŞVURU 3 AĞUSTOS

Turnuvaya ön kayıtlar alınmaya başladı. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne giderek başvuruda bulunabilecek. Başvuru için 444 1 141 ve 0262 335 53 49 numaralı telefondan bilgi alabilmek mümkün. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 3 Ağustos.

 

İLK GÜN KURALAR ÇEKİLECEK

4-5 Ağustos tarihlerinde Cebeci’de sahilinde yapılacak olan turnuvanın kura çekimi 4 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da turnuvanın düzenleneceği plaj alanında gerçekleşecek.  Kuraya katılacak her takım bilgi formunu kura çekimi öncesi doldurup teslim etmesi gerekiyor.

 

İKİ MAĞLUBİYETE VEDA EDECEKLER
Tek set üzerinden eleme usulüne göre düzenlenecek turnuvada eşleşmelerde galip gelenler ile mağlup olan takımlar ayrılacak. Turnuvada 2 kez mağlup olan takım turnuvaya veda edecek. Maçlar tek sette kazanılmış 21 sayı üzerinden oynanacak. Final müsabakası ise tek set 25 sayı üzerinden oynanacak.

 

ÖDÜLLER VERİLECEK

2 gün boyunca oynanacak müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek. İlk gün yapılacak eleme maçların ardından ikinci gün yapılacak final karşılaşmaları ile turnuva son bulacak. Büyük heyecana sahne olması beklenen maçlar 10:00 ile 16:00 saatleri arasında oynanacak.

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Plaj VoleyboluTurnuvaKocaeliCebeci
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