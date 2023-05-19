ESKİ BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİ HATIRALARINI NEDEN YAZMALI ..?



Gebze gazetesi

Zaman hızla gelip geçiyor Ömür dediğin bir rüya bir masal Bir varmış bir yokmuş Zamanı durdurmak mümkün değil İnsan Bilgi birikim ve deneyimini paylaştığı oranda hayatına değer katar. Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda her gün makale yazarak geleceğe bilgi ve belge bırakmaya çalışıyorum. Tüm arkadaş ve dostlarıma da yazmalarını tavsiye ediyorum Siyasi tarihimize eser ve hizmetleri ile iz bırakan aradan yıllarda geçse eser ve hizmetleri ile yaşayan siyasiler ve yöneticiler tanıyorum. Keşke herkes hatıralarını yazıp gelecek kuşaklara bilgi ve belge bırakmalı. … DEPREM ŞEHİDİ MERHUM KURT’UN GEBZE ‘NİN ALTIN YILLARI KİTABI GEBZE İKTAV KÜTÜPHANEMİZE VEFA ZİYARETİNDE MİLLETVEKİLİ KURT’UN HİZMETLERİNİ KONUŞTUK DEPREM ŞEHİDİ MERHUM MİLLETVEKİLİ ALAETTİN KURT’U KARDEŞİ VE YEĞENİ İLE GEBZE GAZETESİ CANLI YAYININDA ANDIK GEBZE’NİN ALTIN YILLARINI KONUŞTUK Gebze’de çok önemli hizmetler yapan 17 Ağustos Marmara depreminde şehit olan merhum Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt’un kardeşi Celalettin Kurt ve yeğeni Fevzi Kurt, Kocaeli’nin ilk ve tek özel

https://fb.watch/kAJug9fwI8/?mibextid=SDPelY







KURT 52 YAŞINDA VEFAT ETTİ



Gebze siyasetinde halen adı şükranla anılan deprem şehidi Rahmetli Alaettin Kurt 52 yaşında. 17 Ağustos Marmara depreminde İzmit’te çöken binanın enkazında eşi ve çocukları ile vefat edip Gebze’de toprağa verilmişti.

Merhum Kurt’u ilk kez 1980’li yıllarda Doğru Yol partisinden Gebze Belediye Meclisi seçildiği yıllarda tanımıştım. Bugün Hükümet Caddesinde birlik lokantasının karşısında kitap ve kırtasiye dükkanımın yanında İsmail Hakkı Sancak ile inşaat firması sahipleri olarak da komşuyduk. Alaettin Kurt ile siyasetçi ve gazeteci iki dost olarak ilişkimiz sürdü

Birlikte birçok anımız var. Bir gün Ankara da kendisini büyük millet meclisinde kendisini ziyaret etmiştim O tarihlerde. Gebze Kocaeli bölgesinin en önemli tarihi eseri Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin tamiri ile ilgileniyordu. Restorasyon dosyasını takip etmek ve tamiratının bir an önce başlaması için benide yanına alarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne gittik. Vakıflar Genel Müdürünün odasında saatlerce bekleyerek Çoban Mustafa Paşa Külliyesi Vakıf eserinin tamirat dosyasını nasıl takip edip çıkardığının canlı şahidiyim rahmetli Kurt çok önemli Vakıf eseri olan Çoban Mustafa Paşa Külliyesini o tarihlerde yapılan tamiratı ile yakından ilgilenmişti. Merhum Kurt Gebze bölgesindeki tüm tarihi Vakıf eserleri ile de yakından ilgilenip Gebze Kervansarayının kamulaştırılması için ilk çalışma yapan isimdi.



Merhum Kurt’un daha birçok sayısız eser ve hizmeti var kardeşi değerli arkadaşım Celalettin Kurt ve Yeğeni Fevzi Kurt ile merhum Kurt’un hizmetleri ve anılarını yazdığı Gebze’nin altın yıllar kitabını birlikte gözden geçirdik. Geçmiş anıları ve hizmetleri konuştuk. Her iki değerli arkadaşımın ilim kültür tarih ve teknoloji araştırma merkezi kütüphanemize yaptıkları nazik ziyaret için kendilerine teşekkür eder ziyaretle ilgili sosyal medya sayfamdan yaptığım paylaşımı sizlerin de bilgisine sunmak isterim.



