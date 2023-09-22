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Eşme Ahmediye'de Köy Cemiyeti Yapıldı

Eşme Ahmediye Mahallesi'nde düzenlenen Köy Cemiyeti'nde şehitler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Eşme Ahmediye'de Köy Cemiyeti Yapıldı

22 Eylül 2023 Cuma 11:13

  Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle Eşme Ahmediye Mahallesi’nde geniş katılımla Köy Cemiyeti düzenlendi. Programda şehitler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, hep birlikte dualar edildi. Programın sonunda ikramlar yapıldı. 
  Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sizler geçmişlerinizi unutmuyorsunuz. İnşallah bizleri ve sizleri de hatırlayan ardımızdan Kur'an okuyanlar nasip olur. Bu dünyaya imtihana geldik. Ortada ki gerçek ölümün olduğudur. Kalp kırmamak, bağışlayıcı olmak lazım. Kültürümüzü, geçmişimizi unutmamalıyız. Birlik ve beraberliğin örneğini burada görüyoruz. Geleneksel Köy Cemiyeti Programında dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim tilaveti ile kalplerimize esenlik sağlanmasına vesile olan tüm hemşehrilerimize kalpten teşekkürlerimi iletiyor, birlik ve beraberliğimizliğin daim olmasını temenni ediyorum. Her zaman bir arada olduk, bundan sonrada olacağız" dedi. 
  


İHA
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