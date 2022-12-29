EYT'li vatandaşlar SGK il müdürlükleri önünde yoğunluk oluşturdu

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluşturdu.

Prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için dilekçe vermek ve hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyen vatandaşlar, ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri önünde sıraya girdi.

Polis ekipleri de yoğunluğun yaşandığı ilçelerdeki SGK binalarının önünde güvenlik önlemi aldı.

"Piyango oldu benim için"

Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvuran vatandaşlar, bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar bahçedeki masalarda, bankların üzerinde, arabaların cam ve kaportalarında borçlanma dilekçe formlarını doldurdu.





EYT düzenlemesinden yararlanmak için doldurduğu talep formunu SGK'ye veren 46 yaşındaki Emrah Seven, "Piyango oldu benim için. Reis'ten Allah razı olsun. Bu bizim hakkımızdı zaten." dedi.

Askerlik borçlanması için form dolduran Bedir Gürbüz, "Uzun zamandır bekliyorduk, Reis'ten bekliyorduk. Bakalım ne olacak? İnsanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

SGK binası önünde bekleyen Yücel Çeştepe de yoğunluktan yakındı. Çeştepe, EYT'lilerin yıllardır seslerini duyurmaya çalıştığını dile getirdi.





"Çok mutluyum"

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırmak için bina önünde sıraya girdi.

Kuyrukta bekleyen Mahmut Dönmez, "Hayırlısıyla 7,5 yıl kadar erken emekli olacağım. Biraz gün eksiğim var, askerlik borçlanması yapacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Doğum borçlanması yapmak isteyen Semra Şahin de "Sabah 08.30'dan beri kuyruktayız. Emekliliğe bir yılım kaldı. Onu ödemek için buradayım. Çok mutluyum." diye konuştu.

"Dört gözle bekliyorduk"

Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi önünde sıraya giren vatandaşlar uzun sıra oluşturdu. Zabıta ekipleri yoğunluğun yaşandığı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Doğum borçlanması dilekçesi vermek için sırada beklediğini söyleyen Kezban Çendik, "Yıllardan beri mağduriyetimizdi. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, dün akşam açıklama yaptı. Çoluk çocuk televizyonlara yapıştık. Dört gözle bekliyorduk, mağduriyetimiz giderildi. Çok çok mutlu olduk." dedi.

Uzun süredir sırada beklediğini belirten Bişar Yerli, "Allah nasip ederse beklediğimize değecek. Erken girişim var ama primim az. Yaş sınırı da kalktı, bizim için iyi oldu. Evrakımızı teslim edeceğiz." diye konuştu.

Havva Özaslan, EYT düzenlemesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, 2 yıldır beklediğini bildirdi.





EYT düzenlemesinden faydalanmak için sabahın erken saatlerinde Tuna Caddesi'ndeki SGK Sosyal Güvenlik Merkezi binasına gelen, borçlanma ve prim gün sayısını hesaplatmak isteyen çok sayıda vatandaş dilekçeyle başvuruda bulundu.

Askerlik borçlanması başvurusu için kuruma geldiğini belirten 48 yaşındaki Sezgin Bayar, EYT düzenlemesini uzun zamandır beklediklerini ve açıklamayı sevinçle karşıladıklarını söyledi.

44 yaşındaki Zeynep Gürbüz de, "Güzel, sevindirici bir şey oldu, sevinçliyiz. Ama borçlanıyoruz çocuklardan dolayı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 yıldır EYT'yi beklediğini söyleyen 49 yaşındaki Bülent Özdağ ise EYT düzenlemesine ilişkin "Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yaş sınırlaması konmaması güzel oldu." diye konuştu.

İzmir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek isteyenler sabah erken saatlerinde Konak'taki SGK binası önüne geldi.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.

İsmail Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik borçlanmasını sormak için geldiğini belirterek, "Benim sigorta girişim 1993, askerlik borçlanması yapıp 5 bin gün üzerinden emekli olabilecek miyim? Zam gelmeden bu borçlanmayı halletmek istedim. Dilekçemi verdim. Emeklilikte yaş sorununun kalkması güzel oldu. Hayırlısı olsun. İnsanlar mağdur olmadı." diye konuştu.

Doğum borçlanması için dilekçe veren Esin Tuna da "Borçlanacağız ve ödeyeceğiz. İnşallah emekli olmak istiyoruz. Sabah 07.30'da geldim. Hem içeride hem dışarıda kuyruk var, herkes bekliyor. Emeklilikle ilgili karar bizi mutlu etti. Sonuçta vatandaşın işine yaradı, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bursa ve çevre illerde yoğunluk

Bursa'da SGK İl Müdürlüğü önünde kuyrukta bekleyenlerden 51 yaşındaki Fatih Özkara, AA muhabirine, 4 bin 850 prim gününün bulunduğunu, eksik günleri için başvuru yapmak için geldiğini söyledi.

Suudi Arabistan'daki çalışmasına ilişkin dilekçeyi verince 5 bin güne ulaşacağını belirten Özkara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı güzel bir haberden sonra buraya geldik. Zaten askerliğimi ödemiştim. Benim imkansızdı, Bağ-Kur'dan sonra 3,5 yıl sigortalı olma şartına takılıyordum. Şimdi Allah'a şükür emekli olduk gibi bir şey. Çünkü 150 gün yurt dışı borçlanmam var." diye konuştu.

48 yaşındaki Köksal Aksoy da sigorta başlangıcının 1997 yılı olduğu bilgisini vererek, askerlik borçlanmasıyla prim günlerini dolayısıyla emekli maaşını biraz daha artırmak için geldiğini aktardı.





AA