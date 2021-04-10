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Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı

Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam aleminin dördüncü önemli merkezi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan “Onbir Ayın Sultanı”nı karşılamaya hazır.

Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:56

Yüzyıllardır Ramazan’ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan’da Ramazan Ayı hazırlıkları kapsamında Eyüpsultan Camii Meydanı ve cami içerisi gül suyu ile yıkandı, temizlendi. Caminin içerisi, avlusu, abdest alma yerleri Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Başkan Deniz Köken Temizlik Çalışmalarına Eşlik Etti

Cami avlusunda yapılan çalışmalara refaket eden Başkan Deniz Köken’de süpürgeyi eline alarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine eşlik etti. Eyüpsultan Camii ve Eyüpsultan’da bulunan bütün camilerin temizliğini bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, “Eyüpsultan Camii biliyorsunuz bu bölgenin, ülkemizin ve İslam aleminin en önemli merkezlerinden bir tanesi, onun için buranın hem içini hem de dışını gül sularıyla temizliyoruz; Ramazan’a hazırlıyoruz. Biraz sonra bizde arkadaşlarımızla beraber süpürgeyi tutacağız. İnşallah tedbirlere uyarak şu Ramazan’da ibrelerin aşağıya döndüğü bir ay olmasını temenni ediyoruz.  Dularımızın hepsi bunun üzerine olacak bu dönemde. Herkesin sağlıklı güzel bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

“Ramazan Coşkusunu Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Evlere Taşıyacağız”

Bu yıl pandemiden dolayı Eyüpsultan’daki Ramazan coşkusunu belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşıyacaklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, şu açıklamalarda bulundu “Sabah 10’da mukabele ile başlayan Ramazan etkinliklerimiz gün içinde farklı içerikteki programlarla gece 22.00’ye kadar sürpriz konuklarla devam edecek. Mahallelerde evlere sıcak yemek dağıtımı hizmetimiz var. Ramazan öncesi 10 bin adet Ramazan gıda paketlerinin dağıtımını yaptık. Bu esnada yine gelirse talepler onlara da cevap verecek ekiplerimiz hazır. Aynı zamanda iftara 10 dakika kala trafik sıkışıklığı olan kavşaklarda da, yine küçük iftariyeliklerle araçlarının içinde kalan, evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz.”





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