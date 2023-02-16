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Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak

- Sakaryaspor, yardım maçı hazırlıklarına başladı

Ezeli rakipler bu maçta tek yürek olacak

16 Şubat 2023 Perşembe 23:38


  - Sakaryaspor Teknik Direktörü Taşkın: “Yaraların sarılması ve bir an önce ayağa kalkmamız lazım"   
 
 Bilet satışından elde edilecek tüm gelirin depremzedelere bağışlanacağı Sakaryaspor - Kocaelispor müsabakası öncesinde Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Futbolda bir rekabet var, rekabet olmasa olayın güzelliği olmaz ama kenetlenme zamanında da kenetlenmek zorundayız” dedi.   
  Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda Sakaryaspor ile Kocaelispor arasında bir hazırlık müsabakası gerçekleşecek. Mücadeleden elde edilen tüm bilet geliri ise afet bölgesine bağışlanacak. Karşılaşmayla ilgili Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, "Yeşilimiz ortak, siyahımız ortak, acımız ortak. İki kardeş şehir, tek tribün olarak 22 Şubat Çarşamba günü saat 19.30’da oynanacak yardım maçında bir tane boş koltuk bırakmadan yerimizi alacağız" açıklamalarında bulunmuştu.  
  Bu çerçevede yeşil-siyahlılar maçın hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde, Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde başladı. Antrenman öncesinde konuşan Taşkın, Kocaelispor ile oynayacakları mücadelenin depremzedelere bir nebze de olsa katkı sunacağını aktardı. 
   
  "Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun" 
  Depremzedelere destek olmak istediklerini belirten Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçekten inanılmaz derece üzgünüz. Ateş düştüğü yeri değil, bütün Türkiye’yi yaktı. Biz de hala kendimizi toparlama sürecindeyiz. Yaraların sarılması ve bir an önce ayağa kalkmamız lazım. Bunun için biz Sakaryaspor olarak Kocaelispor ile depremzedeler yararına maç oynayacağız. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun diye. Ama dediğim gibi çok çok üzgünüz ve morallerimiz çok bozuk. İnşallah bir an önce bu tramvayı beraber atlatacağız. Daha güçlü şekilde yeni bir Türkiye inşa edelim, daha güçlü bir şekilde önümüze bakalım istiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum" dedi.  
   
  "Birlik ve beraberlik içinde güzel bir maç olacağına inanıyorum" 
  Hazırlık maçına nasıl karar verildiğine ilişkin ise Taşkın, "İki kulüp başkanı arasında görüşüldü ve böyle güzel bir adım atıldı. Evet, futbolda bir rekabet var, rekabet olmasa olayın güzelliği olmaz ama kenetlenme zamanında da kenetlenmek zorundayız. Kocaelispor ile birlik ve beraberlik içinde güzel bir maç olacağına inanıyorum. Güzel bir hareket oldu, iki camia arasında inşallah dostluklarımız da pekişir bu maçın sonunda" diye konuştu. 
                               


İHA
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