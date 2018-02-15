Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı Verimlilik ve Kalite Birimi tarafından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde denetim yapıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığı Verimlilik ve Kalite Birimi tarafından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde denetim yapıldı.

Denetimde, kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda, verimlilik değerlendirme kriterleri, kaynak kullanımı ile hizmet sunumunda etkinlik konularında değerlendirme yapıldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, yaptığı açıklamada, sağlık hizmeti verilen alanlar, poliklinikler, servisler, ameliyathane, eczane, röntgen, laboratuvar, arşiv, medikal depo, idari, mali ve lojistik alanların denetimden geçtiğini kaydetti. Amaçlarının etkin, etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Güneş, uygulamaları sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve başarıyı artırmak istediklerini bildirdi.

AA