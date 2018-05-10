Farabi eğitim ve araştırma hastanesi oldu

Ak Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Zeki AYGÜN 24 Haziran erken seçim kararının alındığı şu günlerde yoğun Ankara gündeminde TBMM ve Ak Parti Genel Merkez çalışmalarına devam ederken basına önemli bir açıklamada bulundu.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Zeki AYGÜN Ak Parti Kocaeli İl binasında milletvekili başvurusunu gerçekleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile resmi ziyaretler çerçevesince Özbekistan ve Güney Kore’ye gitmişti. Bir haftalık ziyaret sonrası ülkemize dönen Milletvekili Aygün, milletvekili aday adaylarına yapılan temayüllere başkanlık yapmak üzere Samsun ilinde görevlendirilmişti. Ak Parti’de aday adaylarının heyecanlı bekleyişleri sürerken Ak Parti Genel Merkez tarafından aday adaylarına mülakatlar hızla devam etmekte.

Kocaeli Milletvekili Zeki AYGÜN Ak Parti Genel Merkezinde Adıyaman, İzmir 1 ve 2. Bölgeler, Kilis, Ordu, Samsun ve Siirt illerinin mülakat komisyonda Milletvekili aday adayları ile mülakatlara devam etmekte. Kocaeli ilimizde enerji ve sağlık başta olmak üzere bir çok alanda sorumluluk üstlenen Zeki AYGÜN, sağlık alanında önemli bir gelişmeye dikkat çekti. Aygün gazetemize yaptığı açıklamada;

Kocaeli ilimizin en çok göç alan ilçelerinden birisi olan, ilimizin Batı bölgesine hakim, Dilovası, Çayırova, Darıca ve İstanbul’un Anadolu yakasına yakın olan Darıca Farabi Devlet Hastanesi, yoğun bir nüfusa hizmet vermektedir.

350 yataklı, günlük yaklaşık 5000 poliklinik hastasının hizmet aldığı hastanede; 14’ü yenidoğan olmak üzere, toplam 57 yoğun bakım yatağı, 8 yataklı yanık ünitesi, 9 yataklı palyatif ünitesi, 32 yataklı fizik tedavi ünitesi, 22 oda ile hizmet veren fizik tedavi merkezi, taş kırma ünitesi ve modern doğum SDL ünitesi mevcuttur.

Uzun süredir başarılı ve verimli çalışmalarıyla adından bahsettiren gebe eğitim sınıfları, aylık yaklaşık 350 normal doğum sayısı ve sezaryen oranı düşüklüğü ile ilgili teşekkür belgesine sahip olup, bebek dostu hastanemiz, anne dostu hastane olma yolunda da çalışmalarını tamamlamak üzeredir.

Sağlık çalışanları çocukları için kreş imkânı bulunan hastanede, fiziksel imkânları iyileştirilmiş sağlık kurulunda günlük 70 hastaya rapor verilmektedir.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi 100.000 M2 arsaya sahip olup, fiziki kapasite artımına uygundur.

Hastanemiz bünyesinde KETEM ve 112 acil sağlık istasyonu hizmetleri barındırmaktadır.

Çocuk Servisi, Palyatif Bakım Servisi bekleme ve personel dinlenme alanlarında konfor ve ihtiyaçlar ön planda düşünülerek revize edilmiştir.

Hastanede her alan için ayrı düşünülmüş çalışmalar yapılmıştır. Çocukların korkularını yenmeleri amacıyla 15 yaş altı çocukların kan alma işlemleri çocuk kan alma alanında yapılmaktadır.

Bölgenin ihtiyacı göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından Darıca Farabi Devlet Hastanesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi olması 8 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla onaylanmış ve resmiyete girmiştir.

Darıca Farabi Devlet Hastanemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olması ile fiziki ve tıbbi kapasitesi niteliğine uygun şekilde geliştirilecek, eğitim klinikleri açılacak ve bölge halkı akademik düzeyde daha nitelikli ve özellikli sağlık hizmeti alacaktır.

Bu münasebetle başta ülkemize ve Kocaeli halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum…