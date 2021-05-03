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Fatih, Gebze Hünkar Çayırı'nda Anılıyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın da katılmış olduğu Gebze Hünkar Çayır'ında Fatih'i anma programının canlı yayın linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Fatih, Gebze Hünkar Çayırı'nda Anılıyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:35

Büyük hakan çağ açıp çağ kapayan İstanbul'u fethederek, Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan, Trabzon Pontus imparatorluğunu yıkarak Anadolu'da Türk fethini tamamlayan, Osmanlıyı üç kıtada Cihan şumül devlet yapan Fatih Sultan Mehmet Han vefatının 540. Yılında 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı'nda bugün anılıyor.
Gebze Hünkar Çayırında Fatih’in vefatının 540.yıl dönümünde anma toplantısı Gebze gazetesi canlı yayınında

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1983055641849033

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/304264167746685

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/326059595621345

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/454025952569173

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/971013333656604
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Anahtar Kelimeler
FatihGebzeHünkar çayırıAnma Töreni
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