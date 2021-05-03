Fatih, Gebze Hünkar Çayırı'nda Anılıyor
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın da katılmış olduğu Gebze Hünkar Çayır'ında Fatih'i anma programının canlı yayın linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Gebze Hünkar Çayırında Fatih’in vefatının 540.yıl dönümünde anma toplantısı Gebze gazetesi canlı yayınında
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1983055641849033
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/304264167746685
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/326059595621345
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/454025952569173
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/971013333656604