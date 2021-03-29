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FAZİLETLİ GENÇLER 20 YIL SONRA BİRARADA

Bir dönem faaliyetleriyle Gebze’ye damgasını vuran; 1997 -2001 tarihleri arasında faaliyet gösteren Milli Görüş partilerinden, Fazilet Partisi Gebze’nin o dönem Gençlik Komisyonu üyeleri, 20 yıl sonra bir araya gelerek eski günleri yadettiler.

FAZİLETLİ GENÇLER 20 YIL SONRA BİRARADA

29 Mart 2021 Pazartesi 10:15

 Şu anda farklı siyasi partilerde görev yapan eski Milli Görüşçü gençler aradan geçen yıllara rağmen birbirleri ile hiç irtibatı kesmediler. Farklı siyasi partilerde olmaları onların samimiyetine asla gölge düşürmedi. Bu yönüylede örnek teşkil eden Faziletli gençler büyüklere bu konuda örnek teşkil ettiler.  Dönemin Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz KARAGÜLLE’nin organizasyonunda ve Komisyon üyelerinden Faruk Pembegüllü’ nün İnönü mahallesinde yeni açtığı MATPAN (yeni nesil kapı sistemleri ) showroomda  bir araya gelen Faziletli gençler bundan sonra sık sık bir araya gelerek hasbihali sıklaştırmayı planladılar. Ramazan ayında yapılacak bir iftar programı ile 2. Buluşmayı da planladılar.

Toplantının birde sürpriz misafiri vardı. Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman. Vekil’de eski bir Milli Görüşçü olarak o günlerin özleminden bazı pasajlar paylaştı. 

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Anahtar Kelimeler
KocaeliMilli GörüşPembegüllüGençlik KollarıCemil YamanMatpan
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