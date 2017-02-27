Fiber Optik Teknikerleri Yetişti

Projenin kapanış toplantısına proje ortakları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Bayram Çolakoğlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve eğitim alan öğrenciler katıldı.

20 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

Toplantıda konuşan Bilgi İşlem Daire Başkanı Bayram Çolakoğlu, “Bu projenin güzel sonuçları olduğunu hep birlikte gördük. 262 bin Euro değerinde iyi bir proje. 2007 yılından itibaren altyapı tesislerinde iletişim firmalarının yaptığı yatırımlara biz hep ilave hatlar döşetiyoruz. Dolayısıyla hem şehrin tekrar kazılmasını engelliyoruz, hem de her yatırım bize ilave bir fiber hat sağlıyor. Bu sayede geçtiğimiz yıllarda tamamlanan MOBESE’ye çok ciddi bir katkı sağlamış olduk. Yolun altından hemen her yerden fiber ağ geçiyor. Bu da bu alanda bir uzmanlığı da beraberinde getiriyor. Zira bizler yaptığımız çalışmalarda genellikle bu konuda hizmet alımı yaptığımızda hep İstanbul firmaları devreye giriyor. Çünkü Kocaeli’de böyle bir uzmanlaşma oluşmamış. Bu projenin bu alan için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar 20 kadar arkadaşımız projeden sonra istihdama dahil oldu” dedi.

200 ÖĞRENCİMİZ EĞİTİM ALDI

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de konuşmasında şunları söyledi; “Eğitim kurumları rutinin ötesine geçtikleri zaman, bir farkındalık oluşturdukları zaman hem geleceklerini daha sağlam temellere kurmuş olurlar hem de bünyesinde bulundurdukları öğrencilerin hayata hazırlanmalarında sağlama almış olurlar. Ufkumuzu geniş tuttuğumuz zaman geleceğe emin adımlarla ilerleriz. 200 öğrencimiz bu projeyle eğitim aldı. Onun ötesinde bakış açısının ve okulumuzda oluşturulan laboratuvarın bizim için daha önemli olduğunu düşünüyoruz.”

ÜCRETSİZ MESLEKİ EĞİTİM

İzmit Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Ağ ve Fiber Optik Eğitim Merkezi’nde, 12 aylık proje sürecinde ücretsiz mesleki eğitimler verildi. Ayrıca kurs sonrası staj eğitimi gören öğrenciler mesleki rehberlik hizmetinden de yararlandı. Projeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi dışında, Kocaeli Sanayi Odası destek verdi.

262 BİN 607 EURO AB FONU

Proje için Avrupa Birliği İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ve Genç İstihdamının Desteklenmesi Programı tarafından 262 bin 607 Euro fon hibe tahsis edildi. Projeden 100 lise, 100 üniversite öğrencisi faydalandı. Katılımcılar için İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nde Fiber ve Ağ Eğitim Merkezi kuruldu. 2-8 hafta süren staj eğitiminin ardından staj ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin yanı sıra yaygınlaştırma faaliyetleri yapıldı.

28 ŞUBAT’TA 1. ETAP BİTİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Programı altında uygulanan “Kocaeli Ağ ve Fiber Optik Eğitim Merkezi” Projesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Fiber ve Ağ Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde 12 aylık süre içinde gerçekleştirildi. Son mezunlarını 28 Şubat itibari ile verecek çalışma daha sonra da devam ettirilmesi planlanıyor.