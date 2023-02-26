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Filiz Gülmez: "Bu deprem değildi kıyamet gibiydi. Duvardan duvara vurdu, havada uçtuk" (VİDEOLU HABER)

- 33 saat sonran enkazdan çıkartılan Gülmez, “AFAD’ın ışığını görünce ağladım”

Filiz Gülmez:

26 Şubat 2023 Pazar 09:34


  -"Bir mezar, öldüm sayılırdı" 
  -"AFAD’ın sesini duyunca umudumu kesmedim" 
  -"Ben yeniden gökyüzünü göreceğimi sanmıyordum" 
  -"Ben artık çıkamam öleceğim dedim" 
 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde enkaz altından 33 saat sonra çıkartılan Filiz Gülmez (57), “AFAD’ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim”  ifadelerini kullandı.  
  Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 9 katlı Yenişehir Apartmanı yıkıldı. Binanın 6’ıncı katında yaşayan Filiz Gülmez ve eşi enkaz altında kaldı. 33 saat sonra Gülmez ve eşi ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Tedavisi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Gülmez’in kangren olan bir ayak parmağı kesildi. Sağlık durumu iyi olan Gülmez, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Bunun bir deprem değil kıyamet olduğunu belirten Gülmez, duvardan duvara savrulduklarını ve havada uçtuklarını söyledi. Tam umudunun kesildiği sırada AFAD’ın ışığını gördüğünü ve ağladığını dile getiren Gülmez, yeniden doğmuş gibi olduğunu ifade etti. 
  Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Filiz Gülmez, “Yatak sallanıyordu ve yere düştük. Evin sarsıldığını hissettik. Elektrikler gitti ve  deprem bir an durur gibi oldu. Dış kapıyı açmak istedik. Açtıktan sonra tekrar sallanmaya başladı. Vestiyerin önüne geldik. Oturur şekildeydik ve bizi yakaladı, ev yıkıldı. Kurtulmak için çok mücadele ettim, bağırmaya başladım. Yukarıdan sesimi duydular. AFAD hemen gelmişti. Biz en üst katlardaydık ve yavaş yavaş çıkardılar. 33 saat enkaz altında kaldık. Ben artık çıkamam öleceğim dedim” diye konuştu. 
  “AFAD’ın ışığını görünce ağladım” 
  Bir an umudunu kestiğini aktaran Gülmez,  “AFAD’ın sesini duyunca umudumu kesmedim. Biraz iyi olmaya ve nefes almaya çalıştım. Eşimle konuşmaya başladım, uyuma dedim. AFAD’ın ışığını görünce ağladım. Kurtulacakmışım, gök yüzünü görecekmişim dedim. Bizi ambulansa koydular ve hastaneye götürdüler. Orada çok doktor olmayınca Elazığ’a geldik. Küçük parmağım kangren olmuştu diğerlerine atmasın diye kesildi. Şuanda süreç iyi” şeklinde konuştu. 
  “Yeniden doğmuş gibi oldum” 
  Gülmez, “Ben yeniden gökyüzünü göreceğimi sanmıyordum. Artık gökyüzünü göremem dedim. Bir mezar, öldüm sayılırdı. Ama AFAD’ın ışığını görünce hem titredim hem ağladım. O an sevinçten galiba şekerim  500’e çıktı. Gök yüzünü görünce çok sevindim. Yeniden doğmuş gibi oldum. Artçılar baya bir sıkıştırma yaptıydı. Nefesimiz kesilmeye başlamıştı. Bu deprem değildi kıyamet gibiydi.  Duvardan duvara vurdu, havada uçtuk. Bu kesinlikle deprem gibi değildi. Komşularımızın hepsi öldü. Sadece biz kurtulduk oda herhâlde üstte olduğumuz içindi” dedi. 
 


İHA
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