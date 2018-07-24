Fırat Nehri’nden Anadolu Tarihi Akar

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 57. Başkanlar Konseyi, Huzur ve Barışın şehri, içinden kadim Anadolu tarihi akan Fırat nehri Havzası Adıyaman’da toplandı. Türkiye, Almanya ve Kuzey Kıbrıs’tan toplantıya katılan Gazeteciler konuşmalar yaptı, görüş ve öneriler sundu. TGF Genel başkanı Yılmaz Karaca Başkanlar Konseyi üyelerine çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. TGF Başkanlar Konseyi Üyesi olarak bizde söz alıp; görüş, düşünce ve önerilerimizi Yurt içi ve yurtdışından gelen Cemiyet Başkanları ile paylaştık.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetim Kurulu toplantısını da Adıyaman’da gerçekleştirerek 3. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çalışmalarını gözden geçirdik.

FIRAT NEHRİ VE ATATÜRK BARAJINDA DEVRİ ALEM

Erzurum Dumlu baba dağından doğarak, binlerce yıllık tarihi geçmişe canlı şahitlik yapan, Anadolu topraklarını sulayan Fırat nehrinin Adıyaman Gerger ve Siverek bölgesindeki kanyonunu Feribotla gezerek belgesel çekimi yaptım.

Siverek ve Gerger belediye başkanlarının ev sahipliğinde Fırat nehri yatağı üzerindeki kanyonu, Tarih kültür ve tabiat turizmini sevenlere tavsiye ederiz.

FIRAT NEHRİNDEN KADİM ANADOLU MEDENİYETLERİ TARİHİ AKAR

Kültür ve medeniyet tarihimizi Kadim Anadolu topraklarındaki canlı şahidi Fırat nehri ile ilgili araştırma ve Belgesel çekimlerimize 2016 yılında Fırat’ın kaynağı olan Erzurum Dumlu baba dağındaki Dumlu suyundan su içerek başlamıştık.

Erzurum, Erzincan, Malatya’dan geçip şimdi de Adıyaman ve Urfa bölgesine geldik. Siverek ve Gerger kanyonunda www.devrialem.tv olarak belgesel çekerek; tarihe not düşüp, zamana noterlik yaptık.

Şimdi çeşitli kaynaklardan sizler için derlediğimiz Doğu ve Güneydoğu bölgesinin hayat kaynağı Fırat nehri ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşıyor yorum ve düşüncelerinizi bekliyorum.

FIRAT NEHRİ

Fırat nehri Dicle Nehri'yle birleştikten sonra Şattülarap adıyla Basra Körfezi'ne dökülen akarsu;

toplam uzunluğu 2.800 km. Karasu Nehri'yle Murat Nehri'nin birleşmesiyle oluşur. Karasu Nehri'nden başlayarak Türkiye sınırları içindeki uzunluğu 971 km., Murat Nehri'nden başlayarak ise 1.263 km'dir.Karasu, Erzurum Ovası'nın kuzeyindeki Dumlu Dağı'ndan doğar ve Keban'ın kuzeyinde KebanBarajı'na girer. Başlangıç kolları Van Gölü'nün kuzeyindeki Aladağ ve Muratbaşı Dağı'ndan çıkan Murat, Palu kasabasının batısında Keban Barajı'na dökülür. Murat "Doğu Fırat", Karasu "Batı Fırat" olarak da adlandırılır. Karasu ve Murat nehirleri Keban kasabası yakınında baraj gölünden Fırat Nehri olarak çıkar, sırasıyla Karakaya ve Atatürk barajlarından geçtikten sonra Birecik'in güneyinde Suriye topraklarına girer. Suriye'de güneydoğuya doğru akar, Habur kolunu aldıktan sonra Irak'a ulaşır. Sınıra yakın yapılan ölçümlere göre ortalama debisi saniyede 909 m3'tür. Dicle'yle birlikte Mezopotamya'nın sınırlarını çizdikten sonra, körfeze 180 km. uzaklıkta Dicle'yle birleşir ve Şattülarap adıyla Basra Körfezi'ne dökülür. Fırat'ın sularından GAP kapsamında büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Fırat Nehri İlkçağ'da önemli bir rol oynadı, en eski çağlarda kıyısında büyük siteler kuruldu (Sümer, Akkad, Ur, Babil). Ayrıca daha M.Ö. 3000'lerde nehrin aşağı çığrında sulama kanalları açıldığı ve Fırat'tan tarım alanlarını sulamak için yararlanıldığı bilinmektedir.

Fırat nehri ile ilgili Belgesel çekimlerimiz Şanlıurfa’da Atatürk Barajı ve Birecik de devam ediyor