Firmalara Afet Eğitimleri

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Temmuz ayının ilk yarısında 6 ticari kuruluşta 423 kişiye afet eğitimi vererek tatbikatlar gerçekleştirdi.

Kocaeli AFAD Eğitim Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, okulların tatil olmasıyla firmaların taleplerine yoğunlaşıldığı, afet ve acil durumlara hazırlık bağlamında verilen eğitimlerin ve yaptırılan tatbikatların önemi toplumun tüm kesimlerince de içselleştirildiği vurgulandı.



Afet eğitimlerinde temel afet bilinci, hafif arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konularının işlendiğinin ifade edildiği açıklamada, temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatlarının da icra edildiği dile getirildi.