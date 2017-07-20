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Firmalara Afet Eğitimleri

Kocaeli AFAD Müdürlüğü, Temmuz ayının ilk 2 haftasında 6 farklı firmada 423 kişiye afet eğitimi verdi.

Firmalara Afet Eğitimleri

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:35

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Temmuz ayının ilk yarısında 6 ticari kuruluşta 423 kişiye afet eğitimi vererek tatbikatlar gerçekleştirdi.

Kocaeli AFAD Eğitim Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, okulların tatil olmasıyla firmaların taleplerine yoğunlaşıldığı, afet ve acil durumlara hazırlık bağlamında verilen eğitimlerin ve yaptırılan tatbikatların önemi toplumun tüm kesimlerince de içselleştirildiği vurgulandı.

Afet eğitimlerinde temel afet bilinci, hafif arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma servisi konularının işlendiğinin ifade edildiği açıklamada, temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatlarının da icra edildiği dile getirildi.

Açıklamada Gölcük Bekalp Otomotiv’de 14, Başiskele Empay’da 21, İzmit Gökkuşağı Gündüz Bakımevi’nde 21, Medikalpark Gebze Hastanesi’nde 64, Gebze Numarine Denizcilik’te 162, Gebze Ocak Kalıp’ta 141 kişi Temmuz ayının ilk yarısında eğitim aldığı bilgisi verildi.

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