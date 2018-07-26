Fuarda, Gökhan Tepe Coşkusu Yaşandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında bu hafta Kocaeli Fuarı’nda Gökhan Tepe Konseri düzenlendi. Sevilen sanatçı Gökhan Tepe en sevilen şarkılarını ücretsiz olarak düzenlenen konserde Kocaelili hayranları için söyledi. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde, sevilen sanatçı Seninle Her Yere isimli son albümünden ve Canözüm isimli çıkış şarkısı olmak üzere bilindik tüm şarkılarını seslendirdi.

BAŞKAN KAROSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek başladığı konserde, pop, arabesk ve sanat müziği eserlerini de kendi yorumuyla seslendirdi. Gökhan Tepe sahnede birlik ve beraberlik mesajları da verdi.

ENGELLİLER EN ÖNDEN İZLEDİ

Bir saat kadar sahne performansı sergileyen sanatçının konserinde engelli vatandaşlarda kendileri için ayrılan sahnenin ön tarafından sevdikleri sanatçıyı izleme imkânı buldu. Konser boyunca şarkılara eşlik ederek bol bol video çeken izleyiciler Gökhan Tepe şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.



