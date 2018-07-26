Fuarda, Gökhan Tepe Coşkusu Yaşandı

BAŞKAN KAROSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ
Yorumcu kimliğinin yanı sıra yaptığı bestelerle de adından söz ettiren Gökhan Tepe, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek başladığı konserde, pop, arabesk ve sanat müziği eserlerini de kendi yorumuyla seslendirdi. Gökhan Tepe sahnede birlik ve beraberlik mesajları da verdi.
ENGELLİLER EN ÖNDEN İZLEDİ
Bir saat kadar sahne performansı sergileyen sanatçının konserinde engelli vatandaşlarda kendileri için ayrılan sahnenin ön tarafından sevdikleri sanatçıyı izleme imkânı buldu. Konser boyunca şarkılara eşlik ederek bol bol video çeken izleyiciler Gökhan Tepe şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.