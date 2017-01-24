Gazetecilik Kursu Başlıyor!

EĞİTMENLER
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden: Prof.Dr.Emel Şerife Baştürk Akca, Doç.Dr.Mustafa Yılmaz, Yrd.Doç.Dr.Yusuf Budak, Yrd.Doç.Dr.İhsan Karlı, Yrd.Doç.Dr.Gürsoy Değirmencioğlu, Yrd.Doç.Dr.Göktürk Yıldız, Öğretim Gör.H.Fehmi Ketenci, Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü ve Yeni Şafak gazetesi Yazarı Metin Ergen, ATV Genel Müdürü İsmail Kapan, Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, Sporx Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, Özgür Kocaeli gazetesi Baş Yazarı eğitim verecekler arasında bulunmaktadır.
SERTİFİKA VERİLECEK
Kurs sonunda öğrencilere sertifika verilecek. Dolayısıyla iş bulma konusunda da Basın İlan Kurumu, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR’un altında imzasının olduğu ciddi bir belgeye de sahip olacaklar.