Gazetecilik Kursu Başlıyor!

Yerel basını güçlendirmek ve eğitimli alternatif çalışan sunmak amacı taşıyan kurs, 1-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti 16 Ocak Eğitim Merkezinde yapılacak. Gazetecilik Temel Eğitim Kursu’nda; ‘haber toplama ve yazma teknikleri, sayfa tasarımı, sosyal medya haberciliği, gazetecilik siyaset muhabirliği’ ana başlıklarında toplam 64 saat ders verilecek. Kocaeli İletişim Fakültesi bünyesindeki akademisyenler ile yerel ve ulusal basından önemli isimler de mevcut.



EĞİTMENLER



Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinden: Prof.Dr.Emel Şerife Baştürk Akca, Doç.Dr.Mustafa Yılmaz, Yrd.Doç.Dr.Yusuf Budak, Yrd.Doç.Dr.İhsan Karlı, Yrd.Doç.Dr.Gürsoy Değirmencioğlu, Yrd.Doç.Dr.Göktürk Yıldız, Öğretim Gör.H.Fehmi Ketenci, Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü ve Yeni Şafak gazetesi Yazarı Metin Ergen, ATV Genel Müdürü İsmail Kapan, Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum, Sporx Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, Özgür Kocaeli gazetesi Baş Yazarı eğitim verecekler arasında bulunmaktadır.



SERTİFİKA VERİLECEK



Kurs sonunda öğrencilere sertifika verilecek. Dolayısıyla iş bulma konusunda da Basın İlan Kurumu, Kocaeli Üniversitesi ve İŞKUR’un altında imzasının olduğu ciddi bir belgeye de sahip olacaklar.