Gazetecilik ve Belgeselcilik de 47 Yıl Geçmiş ..!

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı İle bu gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Şefi Tamer Çeliker ve Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Muhabiri Emrah Erdoğan İlim Kültür Tarih Araştırmaları merkezi

araştırmaları merkezi kütüphanemizi ziyaret etti.

Ziyaret de Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Sn Tahir Büyükakın ın Fotoğraflarla dört mevsim Kocaeli Belgesel kitabı ve gazeteciler için çok önemli olan zamanı ayarlayan ve sağlığımıza katkı sunan akıllı saat hediyesini verdiler

47 yıldan beri gazetecilik ve belgeselcilik yapan şahsım ve medya yayın gurubumuz adına değerli misafirlerimiz ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ederim

www.ismailkahraman.net.

www.devrialem.tv.

www.gebzegazetesi.com.

www.iktav.com.

www.gebzegazete.com.