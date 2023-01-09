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Gazetecilik ve Belgeselcilik de 47 Yıl Geçmiş ..!

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Gazetecilik ve Belgeselcilik de 47 Yıl Geçmiş ..!

09 Ocak 2023 Pazartesi 20:27

 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 
10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısı İle bu gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Şefi Tamer Çeliker ve Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi Muhabiri Emrah Erdoğan İlim Kültür Tarih Araştırmaları merkezi www.iktav.com araştırmaları merkezi kütüphanemizi ziyaret etti.
Ziyaret de Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Sn Tahir Büyükakın ın Fotoğraflarla dört mevsim Kocaeli Belgesel kitabı ve gazeteciler için çok önemli olan zamanı ayarlayan ve sağlığımıza katkı sunan akıllı saat hediyesini verdiler 
47 yıldan beri gazetecilik ve belgeselcilik yapan şahsım ve medya yayın gurubumuz adına değerli misafirlerimiz ve Kocaeli Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ederim 
www.ismailkahraman.net.  
www.devrialem.tv.  
www.gebzegazetesi.com.  
www.iktav.com.  
www.gebzegazete.com.
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