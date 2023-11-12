banner953
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gazetemizin Büyük Kaybı Yazarımız Betül Tuncel Hakka Yürüdü

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 5 yıl önceki Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Gazetemizin Büyük Kaybı Yazarımız Betül Tuncel Hakka Yürüdü

12 Kasım 2023 Pazar 14:35

Gazetemizde uzun yıllar, değişik konularda yazı yazan, gazetemizin yazı ailesinden, iyi insan, değerli çalışma arkadaşımız, Betül Tuncel’i kaybettik. Hanımefendi kişiliği ile herkesin takdirini kazanan, yazdığı yazılarla gökkubede hoş sedalar bırakan Betül Tuncel’in ani vefatı, gazetemiz ve okur camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Bir erkek evladı olan ve geçtiğimiz yıl oğlunu evlendiren Betül Tuncel, Sabri Tuncel’le evliydi. Betül Tuncel'in cenazesi bugün 12 Kasım 2019’da ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'ndan kaldırılacaktır.
www.gebzegazetesi.com olarak Sabri Tuncel ve oğluna başsağlığı diliyor. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet niyaz
ediyoruz
Betül Tuncelin Son Yazısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
MakaleIsmail Kahraman
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tongar’dan Anne Ve Babalara Önemli Tavsiyeler Tongar’dan Anne Ve Babalara Önemli Tavsiyeler
Dilovası’nda parklar 24 saat güvende! Dilovası’nda parklar 24 saat güvende!
İlk Türk ve Müslüman Astronot Toktar Ebubekirov ile Alanya da Belgesel Söyleşi Yaptık İlk Türk ve Müslüman Astronot Toktar Ebubekirov...
GÜRCİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ ACARA VE BATUMNDA YIKILIP YOK OLAN OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAYINLANMAYA BAŞLADI GÜRCİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ ACARA VE BATUMNDA...
10 KASIM. ATATÜRKÜN VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE İLİM KÜLTÜR TARİHİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ'NDEN TARİHİ ARAŞTIRMA 10 KASIM. ATATÜRKÜN VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE İLİM...
GEBZE GAZETESİ'NDE ATATÜRK VE KOCAELİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN ARAŞTIRMA YAZILARI GEBZE GAZETESİ'NDE ATATÜRK VE KOCAELİ İLE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Tongar’dan Anne Ve Babalara Önemli Tavsiyeler
Yazar Hatice Kübra Tongar, Çayırova 4. Kitap Günleri kapsamında, sevenleriyle bir araya geldi. Tongar, çocuk...

Haberi Oku