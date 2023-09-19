Gaziler Günü Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazilik unvanı ve Mareşallik Rütbesi verilişinin yıldönümü olan Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen çelenk sunma töreni, Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene, Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim – Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Kocaeli Milletvekilleri; Mühip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Vali Yardımcıları; Ertuğ Şevket Aksoy, Abdul Rauf Ulusoy, Salih Bıçak, İsmail Gültekin, Ali Ada, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile gaziler katıldı.





Kocaeli Valiliği, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi tarafından Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.



Çelenk sunma töreninin ardından, alanda bulunan öğrencilerle bir araya gelen, onlarla yakından ilgilenen Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri daha sonra gurur abidelerimiz olan gazi ve şehit aileleri ile bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.