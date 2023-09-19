Gaziler Günü’nün 102. Yılı Dilovası’nda Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Dilovası’nda çeşitli etkinliklerle icra edildi. Kutlamalar; Gebkim M.T.A.L bahçesinde gerçekleştirildi.

KENT PROTOKOLÜ KATILDI

Törene, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Siyasi Parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile kamu kurum müdürleri, gaziler, gazi aileleri Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BEDENİMİZDEN PARÇALAR VEREREK KAZANDIK

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Tören daha sonra Dilovası Şehit Aileleri ve Gaziler adına Kıbrıs Gazisi Mithat Ağdur, günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Ağdur; "Biz Türk Milleti olarak Vatan ve Yurt edindiğimiz toprakları hep savaşarak, mücadele ederek canımızı, kanımızı ve bedenimizden parçalar vererek kazandık. Şuan üzerinde yaşadığımız bu güzel vatanımızda rahatça ve özgürce hayatlarımızı sürdürebiliyorsak; başta Allah’ımıza sonra şehit ve gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz, milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilemez değer olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğini göstermiş kahramanlardır” dedi. Ağdur’un konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular.

GAZİLER BAŞ TACIMIZDIR

Daha sonra günün anlamı ve önemine dair konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “TBMM tarafından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü olarak her yıl şehit ve gazilerimizi anmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile tüm kahraman gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum. Gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her birine vatanseverlikleri ve kahramanlıkları için teşekkür ediyorum. Bu devlet onlar ve onlar gibi kahramanlar oldukça var olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

GAZİLERİMİZİN ŞEREF GÜNÜDÜR

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında, “19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenerek, bu toprakların “Vatan” olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür. 19 Eylül ülkemizin bölünmez bütünlüğü, devletimizin ilelebet yaşaması için kahramanca mücadele eden gazilerimizin şeref günüdür. Vatanımızın her bölgesinde özgürce yaşayabiliyorsak, al yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bize öyle büyük bir hediye bıraktılar ki tüm varlığımızla korumaya çalışıyoruz. Ülkemizi şehit ve gazilerimizden aldığımız gibi biz de gelecek nesillere emanet edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından Dilovası İlçe Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gazilerle bir süre sohbet etiler.