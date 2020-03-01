Gebze Darıca'da alt yapı projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ve Gebze ilçelerinde altyapı problemlerini ortadan kaldıracak dev projeye başladı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, iki ilçede toplam 57 km uzunluğunda altyapı çalışması ile 15.000 m3 kapasiteli depo, terfi merkezi ve üst yapının yapılacağı projenin 79 milyon liraya mal olacağını söyledi

PROJE HAZIRLANDI

Ülkemizin sanayi şehirlerinin başında gelen Kocaeli’de, hızlı göç ile birlikte bazı bölgelerdeki mevcut altyapı yetersiz kalıyor. Bunu göz önünde bulunduran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Darıca ve Gebze ilçelerinde altyapı problemlerini gidermek ve modern altyapıya kavuşturmak için proje hazırladı. 2020 yılı yatırım programı kapsamına alınan proje için Darıca ilçesinde boru hatlarının döşenmesi çalışmalarına başlandı. Ekipler, geniş güvenlik önlemi ve trafik düzenlemesi ile İlçeye bağlı Aşıroğlu Caddesinde çalışmalarını sürdürüyor.

DARICA’DA 10 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Proje kapsamında ağırlıklı olarak Darıca İlçesinde altyapı yenileme çalışmaları yürütülecek. İlçeye bağlı Bağlarbaşı, Bayramoğlu, Pirireis, Nene Hatun, Cami, Fevzi Çakmak, Emek, Kazım Karabekir, Sırasöğütler ve Osmangazi olmak üzere 10 mahallede içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı yenileme çalışmaları yapılacak.

GEBZE’DE 2 MAHALLE DE ÇALIŞMA

Gebze ilçesinde ise Beylikbağı ve Eskihisar Mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda yetersiz kalan altyapıyı yenilemek için altyapı çalışmaları yapılacaktır.

SAĞLIK,”İNSANIMIZ İÇİN KESİNTİSİZ HİZMET VERİYORUZ”

Kocaeli’nde kesintisiz hizmetler sürdürdüklerini ifade eden İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatları ile birlikte başladıkları çalışmaların 2021 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Başlatılan imalat çalışmaları ile birlikte iki ilçenin altyapı problemlerinin çözüleceğini ifade eden Genel Müdür Sağlık, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmet vizyonu ile birlikte yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ağırlığı Darıca ilçemizde olmak üzere Darıca ve Gebze ilçelerimizde bulunan 12 mahallede toplam 57 km uzunluğunda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı inşa edeceğiz. Vatandaşlarımıza asgari rahatsızlık verecek şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İki ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın altyapı problemlerini giderecek çalışmalarımız için anlayış bekliyoruz.” dedi. Proje kapsamında üst yapı çalışmaları da yapacaklarını ifade eden Genel Müdür Ali Sağlık, projenin 79 milyon liraya mal olacağını sözlerine ekledi.

NELER YAPILACAK

Proje kapsamında 15.000 m3 kapasiteli içmesuyu deposu, 1 adet içmesuyu terfi merkezi, 19 km yağmursuyu hattı ve dere inşaatı, 27 km kanalizasyon hattı, 11 km içmesuyu hattı, 1850 adet abone ve 2000 adet kanalizasyon parsel bağlantısı ile hat üzerinde sanat yapıları inşa edilecek. Altyapı çalışması tamamlandıktan sonra asfalt çalışmaları da İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Projenin, Aralık 2021 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.