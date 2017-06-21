GEBZE İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜJDESİ

Gebze Ticaret Odası Başkanı Sn. Nail Çiler’in müjdelediği, 1 Temmuz 2017’de hizmete girecek olan Gebze İhtisas Vergi Dairesi’nin kapsamı, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Sn. Halil İbrahim Temiz ve Grup Müdürleri tarafından Gebze Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısında açıklandı.

Toplantıda konuşma yapan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nail Çiler, sözlerine tüm İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni kutlayarak başlarken Şırnakta’ki helikopter kazasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle andı. Konuşmasının devamında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Sn. Halil İbrahim Temiz ve Grup Müdürlerini Meclis Toplantısında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Ticaret Odası Başkanı, bölgenin vergi gelirlerine katkısının altını çizerken, KDV tahsilatının kısa sürede yapılmasına imkan verecek olan Gebze İhtisas Vergi Dairesi’ne verdikleri destek için Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı ve grup müdürlerine teşekkürlerini iletti ve Gebze’de tanımı yapılmış dört vergi dairesinden biri olan Hünkar Vergi Dairesi’nin faaliyete geçmesi için yetkililerden destek istedi.

Kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiren 7020 sayılı kanun ve sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine yönelik üretim reform paketinin detaylarını katılımcılarla paylaşan Çiler, bu tür düzenlemelerin sanayimizin gelişmesi, yatırımların artması ve ticari hayatımız adına olumlu olduğunu dile getirdi.

Gebze Ticaret Odası’nın üyelerine ve bölgeye yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Başkan, Dilovası’na kazandırılacak Dilovası Halk Eğitim Merkezi’nin ihalesinin gerçekleştirildiğini, Gebze Hasköy Sanayi Sitesi ile Gebze Oto Sanayi Sitesi ve bu sitelerin etrafındaki sanayi sitelerine Gebze Ticaret Odası destekleriyle doğalgaz getirilmesi çalışmasının devam ettiğini, GOSB’la birlikte yürütülen okul projesi ve bölgemize kazandırılacak Bilişim Lisesi çalışmalarının sürdüğünü dile getirirken, Çayırova’ya bir Kızılay binası kazandırılacağının da müjdesini verdi.

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşları-2016 listesine giren Gebze Ticaret Odası üyesi 53 firmayı kutlayan Gebze Ticaret Odası Başkanı, konuşmasını İslam Aleminin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayarak bitirdi.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Sn. Halil İbrahim Temiz’in selamlama konuşması ve ardından Grup Müdürü Sn. Mustafa Küçükbalkaya’nın 7020 sayılı yeniden yapılandırma kanunu ve Gebze İhtisas Vergi Dairesi’nin kapsamıyla ilgili bilgi aktarımının ardından Oda faaliyetlerinin aktarıldığı sunumla sona erdi.