Gebze Neden İl Olmalı Platformu Kurulmalı

MHP lideri sayın devlet Bahçeli’nin 2023 cumhuriyetinin 200. yılında il sayısı 100 olacak sözü Gebze gibi il olmak isteyen ilçeleri umutlandırdı.Gebze 36 yıldan beri il olmak İçin büyük çaba veriyor geçmişte çok önemli etkinlikler yapıldı.

MHP lideri sayın devlet Bahçeli’nin 2023 cumhuriyetinin 200. yılında il sayısı 100 olacak sözü Gebze gibi il olmak isteyen ilçeleri umutlandırdı.Gebze 36 yıldan beri il olmak İçin büyük çaba veriyor geçmişte çok önemli etkinlikler yapıldı.

36 Yıl Önce kurulan Gebze’yi İl Yapma Platformu Üyelerinin 1990 lı yılarda Demirel’i ziyaret fotoğrafı Gebze tarihine altın harflerle geçti. Gebze’nin 36 Yıldan Beri İl Olma Mücadelesinin Canlı Şahidi Olarak kamuoyuna Açık Çağrı . Gebze’nin Neden İl Olması Gerektiği ile ilgili akademik çalışma yapıp bilimsel panel düzenlenmeli.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesin de yayınlanan makalelerim.

Gebze Neden İl Olmalı

Gebze İl Olmalımı.? Başlıklı Yazım

36 yıldan beri Gebze’nin il olma mücadelesi ile ilgili daha önce Gebze gazetesinde belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makalemi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gebze neden il olmalı?

Gebze’nin il olma hikayesi oldukça eskilere dayanmakta. Deyim yerindeyse Gebze onlarca yıldır il olmak için çaba sarf ediyor. Gebze’nin il olma hikayesi merhum Özal’ın “%60 Evet, Gebze vilayet” sloganı ile gündeme gelmişti.

Anavatan lideri Özal Gebze’den Demirel, Ecevit ve Erbakan gibi 12 Eylül’ün siyasi yasaklılarına siyasete dönüş referandumu sırasında Gebze halkının siyaset yasağının devam etmesi noktasında ‘evet’ oyu vermeleri halinde Gebze’yi vilayet yapacağı sözünden sonra Demirel, Çiler, İnönü, Ecevit, Erbakan, Türkeş, Yılmaz gibi birçok lider Gebze’ye her geldiklerinde Gebze’ye il sözü vermiş fakat hiç biride bu sözü tutmamıştı.

AK PARTİ LİDERİ ERDOĞAN VE GEBZE’NİN İL OLMASI

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin ilk siyasi mitingini Gebze’de düzenlemiş, on binlerce kişinin katıldığı Gebze Meydanı’ndaki mitingde, “Gebze’yi il yapmayacağız ama bir ilde ne varsa Gebze’de olacak” sözünü vermişti. Ancak bu söz tutulmadı. Büyükşehir yasası ile bir ilde ne var ise Gebze’de olması yerine, Gebze İzmit’e mahalle yapıldı. Bu Gebze’ye çok büyük bir haksızlık ve vefasızlıktı. Gebze kamuoyunun bu tepkisini de bizzat Gebze ziyaretinde Sayın Erdoğan’a ilettiğim için tartışma yaşanmıştı.

AK Parti iktidarı döneminde Gebze’ye yapılan en önemli hizmet Gebze’nin dört ilçeye bölünmesidir. Bazıları Gebze’nin dört ilçeye bölünmesine karşı da çıksa bana göre bu çok büyük bir hizmet. Çünkü Gebze artık artan nüfus yükünü taşıyamıyor, ya il olarak veya ilçelere ayrılarak bu yükün kaldırılması gerekiyordu. Gebze’nin dört ilçeye ayrılması gelecekteki Gebze ilinin alt yapısını da böylece oluşturmuş oldu.

GEBZE NEDEN İL OLMALIDIR?

Gebze kesinlikle il olmalıdır. Sayın Ticaret Odası Başkanı’nın dediği gibi Büyükşehirli il olmalıdır. Gebze’nin dört ilçeye bölünmesinin altında yatan sebeplerden birisi de Gebze’nin nüfusunu dağıtmak, yasa gereği 750 bin olan nüfusa yaklaşıldığı için Gebze bölünmüş oldu. Fakat Gebze yine yakın bir gelecek de 750 bin nüfusu zorlayacaktır. Belki bu kez Mollafenari diye bir ilçe kurmak için İzmit lobisi harekete geçebilir.

Gebze’nin il olması için birçok neden var. Öncelikle İstanbul’un güvenliği açısından Gebze il olmalıdır. Güvenlikten sorumlu birçok ilgili ve yetkiliyle yaptığımız özel görüşmelerde, Gebze bölgesi İstanbul’daki yasa dışı iş yapanlar, bir takım terör olayına bulaşanlar, İstanbul’a en yakın olan Gebze bölgesine sığınarak izlerini kaybettirmekte. Öncelikle güvenlik açısından Gebze’nin il olması gerekiyor şeklinde yorumlar alıyoruz.

Gebze bölgesi hem İstanbul hem de İzmit’in arka bahçesi gibi kullanılıyor. Gebze eğitim, sağlık, emniyet ve alt yapı hizmetlerinde devletten yeteri kadar hak ettiği değeri göremiyor. Bugün gerek sanayi potansiyeli, gerekse nüfus artışı dolayısıyla Gebze’ye yapılan yatırımlar büyümenin çok gerisinde. Bölgedeki insanların huzur içerisinde yaşaması için Gebze il olmalıdır.

Gebze’nin ilçe statüsü ile idare edilmesi mümkün değil. İzmit lobisinin etkisi altındaki vilayet merkezinden Gebze sürekli dışlanıyor. Gebze’ye haksızlıklar yapılıyor. Nüfusu vilayet merkezi İzmit’ten daha fazla olan Gebze’de bir eğitim ve araştırma hastanesi henüz yok. Gebze bölgesinde insanlar özel sağlık kuruluşlarının insafına terk edilmiş durumda. Anayasa teminatı altındaki sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmak için Gebze mutlaka il olmalıdır.