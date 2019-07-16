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Gebze protokolünden şehitliğe ziyaret!

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında dün saat 11:00’de ilçe protokolü Gebze Şehitliği'ni ziyaret etti. Programda şehitlerimiz için Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Gebze protokolünden şehitliğe ziyaret!

16 Temmuz 2019 Salı 10:01

   15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Murat Şeker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, MHP Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, İyi Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk, meclis üyeleri, STK temsilcileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş Gebze Merkez Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret etti.

Şehitlerimiz için Kuran'ı Kerim tilavet gerçekleştirildi, dualar edildi. Gebze protokolü şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Gebze belediye Başkanı Zinnnur Büyükgöz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz" dedi.

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Gebze15 TemmuzAnmaşehitlikZiyaret
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