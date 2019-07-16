Şehitlerimiz için Kuran'ı Kerim tilavet gerçekleştirildi, dualar edildi. Gebze protokolü şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Gebze belediye Başkanı Zinnnur Büyükgöz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz" dedi.
Gebze protokolünden şehitliğe ziyaret!
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında dün saat 11:00’de ilçe protokolü Gebze Şehitliği'ni ziyaret etti. Programda şehitlerimiz için Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Şehitlerimiz için Kuran'ı Kerim tilavet gerçekleştirildi, dualar edildi. Gebze protokolü şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Gebze belediye Başkanı Zinnnur Büyükgöz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz" dedi.