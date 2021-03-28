Gebze Stadı’nda zemin hafriyatı kaldırılıyor

Şehre birçok yeni spor alanları ve tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcuttaki tesislerin de daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda Mart ayının ilk günlerinde başlayan yenileme çalışmaları kapsamında şuan zemindeki hafriyat, iş makineleri kullanılarak kaldırılıyor. Stadın yenilenmesi yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak.

ZEMİNDEKİ ÇİMLER TAMAMEN KALDIRILDI

Çalışma kapsamında stadın mevcut çimleri söküldü. Sökülen çimler Gebze Doğu Kavşağı’nda (Sanayi Kavşağı) değerlendirilirken Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri şuan zemin hafriyatını kaldırıyor. Zeminin tamamen kaldırılmasında sonra drenaj sistemi kurulacak. Drenaj sisteminde sahasının mıcır dolgusu yapılacak ve daha uzun ömürlü olan sentetik çim halı serilecek.

DAHA DAYANIKLI SENTETİK ÇİM HALI SİSTEMİ

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri, daha dayanıklı FIFA standartlarında 45 mm sentetik çim halı sistemi ile değiştirilecek. Sürekli kullanılabildiği için tercih edilen sentetik çim ile stadın daha aktif bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacak.

IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ İYİLEŞTİRİLECEK

Proje dahilinde atletizm koşu pisti de iş kapsamında daha modern hale getirilecek. IAAF standartlarında yapılacak çalışma ile koşu pisti ve oyun çizgileri de yenilenecek. Mevcut aydınlatmalar elden geçirilip, iki adet yeni ışık direği inşa edilerek statta gece maçlarının oynanabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca stattaki skorbod çalışır duruma getirilecek.