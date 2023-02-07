Gebze Ticaret Odası Afet Bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili vuran, ne yazık ki yüzlerce insanın da hayatını kaybettiği depremle ilgili GTO, kapsamlı bir yardım çalışması başlatıldı. Başkan Nail Çiler’in talimatlarıyla Mobil Aşevi aracı gıda yardımı ulaştıracak. Bununla birlikte, battaniye, yorgan, kışlık giyecek, ısıtıcı, bebek malzemeleri gibi depremde yardıma muhtaç insanlara ulaştırılacak yardımlar toplanıyor. Türkiye’nin yaşadığı her afette yardım elini ulaştıran ilk kuruluşlardan olan GTO, Gebzeli vatandaşlardan bir an evvel yardım talebinde bulunarak deprem bölgesinin yanında olmak için hızlı bir çalışma içerisinde.
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