GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Dünyanın en saygın mesleklerinden birini yürüten basın mensuplarımızın yeri geldiğinde mesai kavramı gözetmeden; hem yazılı, hem görsel, hem de sosyal medyada kamuoyuna haber servis ederken, doğru haberi ulaştırma konusunda dikkatle ve titizlikle çalışmalarını gururla izliyor; özellikle yerel basın mensuplarımız ile güçlü bir bağ oluşturarak bölgemize katkı sağlamak için iş birliği ile çalışıyoruz.





Uluslararası ve ulusal basında olduğu gibi sanayinin başkenti, teknoloji ve bilimin üssü ve aynı zamanda tarihi ve turistik değerleriyle sosyal yaşamında merkezi olan Gebze’mizde; yaşanan olayların, Odamızın geliştirdiği projelerin ve çalışmaların duyurulması basın çalışanlarının gayretleriyle gerçekleşmektedir.





Bölgemize sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı yerel ve ulusal gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ile internet haber temsilcileri başta olmak üzere, bu mesleğe gönül vermiş basın-yayın kuruluş çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 Sayılı Kanunu'nun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında kolaylıklar diliyoruz.