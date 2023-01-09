GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Dünyanın en saygın mesleklerinden birini yürüten basın mensuplarımızın yeri geldiğinde mesai kavramı gözetmeden; hem yazılı, hem görsel, hem de sosyal medyada kamuoyuna haber servis ederken, doğru haberi ulaştırma konusunda dikkatle ve titizlikle çalışmalarını gururla izliyor; özellikle yerel basın mensuplarımız ile güçlü bir bağ oluşturarak bölgemize katkı sağlamak için iş birliği ile çalışıyoruz.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER'İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

09 Ocak 2023 Pazartesi 13:20


Uluslararası ve ulusal basında olduğu gibi sanayinin başkenti, teknoloji ve bilimin üssü ve aynı zamanda tarihi ve turistik değerleriyle sosyal yaşamında merkezi olan Gebze’mizde; yaşanan olayların, Odamızın geliştirdiği projelerin ve çalışmaların duyurulması basın çalışanlarının gayretleriyle gerçekleşmektedir.


Bölgemize sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı yerel ve ulusal gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız ile internet haber temsilcileri başta olmak üzere, bu mesleğe gönül vermiş basın-yayın kuruluş çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 Sayılı Kanunu'nun Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında kolaylıklar diliyoruz. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTO
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SOMALİ’DE BELGESELCİLİK HATIRALARIM SOMALİ’DE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı Başkan Büyükgöz’ün 10 Ocak Mesajı
Genel Müdür Erkılınç’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı Genel Müdür Erkılınç’ın 10 Ocak Çalışan...
Başkan Büyükakın Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı Başkan Büyükakın Çalışan Gazeteciler Gününü...
Başkan Büyükakın, “Tek bir amaçları var o da Türkiye’yi durdurmak” Başkan Büyükakın, “Tek bir amaçları var o...
Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un 10 Ocak Çalışan...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

SOMALİ’DE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 8 ocak tarihli makalesini sizlere...

Haberi Oku