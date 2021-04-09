GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN, POLİS TEŞKİLATIMIZIN KURULUŞU’NUN 176. YILDÖNÜMÜ VE POLİS HAFTASI MESAJI

Gebze Ticaret Odası olarak bizler; polisimizin en iyi şartlarda görevlerini yürütebilmesi adına Çayırova’da yeniden yapılan “Polis Kontrol Noktası”yla verdiğimiz destekten dolayı gururluyuz.
176 yıl önce 10 Nisan 1845 tarihinde Polis Nizamnamesi adıyla ülkemizin emniyetinin sağlanması için kurulan, kurulduğu günden bu yana suçlularla başarıyla mücadele eden Türk Polis Teşkilatı’mız, toplumumuzun güven kaynağıdır.
Türk Polis Teşkilatı’mızın 176. Yıldönümünü içtenlikle kutluyor; görevi başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle anarak, bütün polislerimize çalışmalarında başarılar diliyor, Türk Polisimizin daima yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.