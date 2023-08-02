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Gebze’de Ağustos Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze'de Ağustos Meclisi Tamamlandı

02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:07

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis toplantısı yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesi ile başladı. Meclis gündeminin raporlar bölümünde yer alan Osmanyılmaz Mah. 5942 ada 37 parseldeki Gebze Kültür Merkezi Zemin katında bulunan 38.70 metrekarelik alanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta faaliyetlerini yürütmek üzere tahsisine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ve  belediyeye ait 1997 model 41 D 6056 plakalı AS 950 damperli kamyonun bedelsiz olarak Erzurum İli Şenkaya İlçe Belediye Başkanlığına devirle hibe edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. Sultanorhan Mahallesi 5638 Ada 5 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ve Duraklı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporlarının oy birliği ile kabul edildiği Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, gündemin teklifler bölümünde yer alan maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gökçe Berçinli tarafından meclis üyelerine belediye tarafından mahallelerde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Meclis üyelerinin gündem dışı sorularını da yanıtlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alınan kararların hayırlı olması temennisini paylaştı. Gebze Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı 5 Eylül Salı günü saat 15.00’te yapılacak.  


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