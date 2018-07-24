Gebze’de Meydanda Şölene Davet

Gebze Belediyesinin gelenekselleşen bu yıl 24.sü düzenlenecek olan Sünnet Şöleni 26 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. 750 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını atacağı şölen saat 14:30’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında başlayacak. Çocuklar için özel gösterilerin gerçekleşeceği şölen protokol konuşmalarının ardından kortej yürüyüşü ile devam edecek. Kortej yürüyüşü sonrası Çoban Mustafa paşa Camiinde Mevlid-i Şerif okunacak.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ HAFIZLAR

Programda TRT Kur-an’ı Kerim güzel okuma yarışması 2018 Türkiye birincisi Enes Özsoy, İmam Hatip Liseleri arası Kur-an’ı Kerim güzel okuma yarışması 2018 Türkiye birincisi Burak Yıldırım ve Çoban Mustafa Paşa İmam hatipleri Adem Akbaş, İrfan Tatlı ve Mehmet güneş Kur’an Tilaveti gerçekleştirecek. Delikanlılığa ilk adımlarını atan çocuklara Gebze Belediye Başkanı Adanan Köşker tarafından sürpriz hediyeler verilecek ve ikramlarda bulunulacak. 26 Temmuz saat 14:30’da başlayacak olan Geleneksel sünnet Şölenine tüm Gebzeliler davetli.