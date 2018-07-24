banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Meydanda Şölene Davet

Gebze Belediyesinin gelenekselleşen sünnet şöleni 26 Temmuz Perşembe günü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında yapılacak.

Gebze'de Meydanda Şölene Davet

24 Temmuz 2018 Salı 16:39

banner346
Gebze Belediyesinin gelenekselleşen bu yıl 24.sü düzenlenecek olan Sünnet Şöleni 26 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. 750 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını atacağı şölen saat 14:30’da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında başlayacak. Çocuklar için özel gösterilerin gerçekleşeceği şölen protokol konuşmalarının ardından kortej yürüyüşü ile devam edecek. Kortej yürüyüşü sonrası Çoban Mustafa paşa Camiinde Mevlid-i Şerif okunacak.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ HAFIZLAR

Programda TRT Kur-an’ı Kerim güzel okuma yarışması 2018 Türkiye birincisi Enes Özsoy, İmam Hatip Liseleri arası Kur-an’ı Kerim güzel okuma yarışması 2018 Türkiye birincisi Burak Yıldırım ve Çoban Mustafa Paşa İmam hatipleri Adem Akbaş, İrfan Tatlı ve Mehmet güneş Kur’an Tilaveti gerçekleştirecek. Delikanlılığa ilk adımlarını atan çocuklara Gebze Belediye Başkanı Adanan Köşker tarafından sürpriz hediyeler verilecek ve ikramlarda bulunulacak. 26 Temmuz saat 14:30’da başlayacak olan Geleneksel sünnet Şölenine tüm Gebzeliler davetli.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeMeydanSünnet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Çayırova’nın Vizyon Projesi; Kent Park Çayırova’nın Vizyon Projesi; Kent Park
Başkan Köşker’e Zonguldak’tan Konuk Başkan Başkan Köşker’e Zonguldak’tan Konuk Başkan
Başkan Demirci, Semt Pazarında Başkan Demirci, Semt Pazarında
Demirci, Ayar’ı Konuk Etti Demirci, Ayar’ı Konuk Etti
Gebze’nin Dört Bir Yanı Işıl Işıl Gebze’nin Dört Bir Yanı Işıl Işıl
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
İzmit'te kamyonet ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Haberi Oku