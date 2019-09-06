Gebze'de okullar yeni eğitim yılına hazır

Yeni eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirilen okulların, bahçeleri yıkanırken okul çevresinde de temizlik çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında daha hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri ve teneffüslerini daha temiz bir bahçede geçirmeleri için yapılan çalışmaların yıl içerisinde de tekrarlanacağı bilgisi verildi.