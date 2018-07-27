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Gebze’de Sünnet Şöleni Coşkusu

750 çocuk delikanlılığa adım atıyor.

Gebze'de Sünnet Şöleni Coşkusu

27 Temmuz 2018 Cuma 16:16

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Gebze Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni kent meydanında gerçekleştirildi. Delikanlılığa adım atacak 750 çocuğu, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da şölene katılarak yalnız bırakmadı. Sünnet çocuklarına Başkan Köşker tarafından bisiklet hediye edildi

 

Gebze Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.  Bu yıl 24.’sü düzenlenen şölene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GÖSTERİLER

750 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını attıkları bu güzel ve özel günde çocuklar unutulmadı. 24. Geleneksel Sünnet Şöleni çocuklar için hazırlanmış özel gösterilerle başladı. Çocuklar kendileri için hazırlanan sihirbaz, jonklör, uzun bacak, Nasrettin Hoca ve animasyon gösterileri ile doyasıya eğlenirken, heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.


MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞIYORUZ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bu yıl 24.sünü düzenlediğimiz Sünnet Şölenimizde 750 çocuğumuzun ilk mürvetlerini görmüş oluyoruz. Bu organizasyon sayesinde bir araya gelmiş ve mutluluğumuz da paylaşmış oluyoruz. İnşallah sünnet olma dönemlerini sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde atlatırlar. İnşallah büyüdüklerinde başka mürvetlerini ailesi ile birlikte görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin” dedi.

HAYIRLI OLSUN

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in konuşmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Çok kıymetli Gebzeli kardeşlerim, sünnetimiz hayırlı olsun. Bir erkek çocuğunun hayatında en önemli unutulmaz günlerden bir tanesi sünnet merasimidir. Şimdiki çocuklar çok şanslı bizim zamanımızda sünnet merasimleri düzenlenmezdi. Böyle varlıklı bir zamanda olduğumuz için Allah’a şükredelim. Evlatlarımıza daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kocaeli bırakacağız. Onlar her şeyin en güzeline layık. Gebze Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve böyle mübarek bir iş yaptıklarından dolayı onları tebrik ediyorum. Bu çocuklarımız için unutulmaz bir anı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

ÇOCUKLARA BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Protokol konuşmalarının arından sünnet çocuklarına 750 adet bisiklet hediye edildi. Çocuklar bisikletlerini temsili olarak Başkanların elinden aldı. Meydandaki programın ardından yeni çarşı ve eski çarşı güzergahında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Son olarak Çoban Mustafa Paşa Camisinde Mevlit programı gerçekleşti. Çoban Mustafa Paşa İmam hatipleri Adem Akbaş, İrfan Tatlı, Mehmet güneş ve TRT Kuran’ı Kerim güzel okuma yarışması 2018 Türkiye Birincisi Enes Özsoy Gebzelilere Kur’an ziyafeti verdi. Yapılan ikramların ardından Sünnet Şöleni programı son buldu. 

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