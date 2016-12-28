Gebze'de tabancayla yaralama!

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Önder D. (37) otomobilini aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Yasin Ç'nin (36) yanına park etti.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Önder D, tabancayla ateş açarak, Yasin Ç'yi bacaklarından yaraladı.İki
bacağına 7 kurşun isabet ettiği belirlenen Yasin Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tabancasını olay yerinde bırakan Önder D. ise İstasyon Polis Merkezine teslim oldu.
Kaynak : AA