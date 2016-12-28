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Gebze'de tabancayla yaralama!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Gebze'de tabancayla yaralama!

28 Aralık 2016 Çarşamba 22:33

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen Önder D. (37) otomobilini aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Yasin Ç'nin (36) yanına park etti. 

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Önder D, tabancayla ateş açarak, Yasin Ç'yi bacaklarından yaraladı.İki

bacağına 7 kurşun isabet ettiği belirlenen Yasin Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tabancasını olay yerinde bırakan Önder D. ise İstasyon Polis Merkezine teslim oldu.

Kaynak : AA

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