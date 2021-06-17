banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’deki Dev Projede Yol Genişletme Ve Köprü İnşası

“Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” projesinde yan yol genişletmeler ile yeni Kirazpınar Köprüsü’nün inşası sürüyor

Gebze'deki Dev Projede Yol Genişletme Ve Köprü İnşası

17 Haziran 2021 Perşembe 16:30

 

Kocaeli’nin Gebze ilçesinin şehir merkezi ile OSB’leri arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” projesinde, yan yol genişletme ve yeni Kirazpınar Köprüsü’nün inşası devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ise yan yolları inşa ettiği proje tamamlandığında bölgedeki trafik daha düzenli hale gelecek. 

 

KUZEY YAN YOLLARDA GENİŞLETME YAPILIYOR

Proje kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri özellikle kuzey yan yolların eski dar kısımlarında yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprülerde ise şuan yeni Kirazpınar Köprüsü inşa ediliyor. Ayrıca proje dahilinde taş duvar, elektrik altyapı ve kaldırım gibi pek çok imalatın yapımı sürüyor.

 

YENİ KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLİYOR

Başlandığı günden bu yana projedeki zorlu süreçleri bir bir aşan Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, önemli bir aşamayı daha gerçekleştiriyor. Yıllardır bölgede hizmet veren ve günümüz trafiğinde yetersiz kalan Kirazpınar Köprüsü yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Proje dahilinde yeni Kirazpınar Köprüsü’nün inşası sonrasında, Tembelova Köprüsü de yıkılarak yeniden inşa edilecek. Yıkılan ve yıkılacak olan her iki köprü yerine, daha geniş ve daha modern iki yeni köprü hizmet verecek. Projenin doğu ve batı iki uçlarında daha önce sıfırdan yeni inşa edilen Bağlantı Yolu 1 ve 4 köprüleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

 

KÖPRÜLERİ KARAYOLLARI, YAN YOLLARI BÜYÜKŞEHİR İNŞA EDİYOR

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak.

 

OSB BÖLGESİNDEKİ TRAFİK RAHATLAYACAK

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece proje tamamen bittiğinde, doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılmış olacak.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aslanhan; ‘’Başarı İnanmaktan Geçer, Kendinize İnanın’’ Aslanhan; ‘’Başarı İnanmaktan Geçer, Kendinize...
Cemil Meriç’te Tarımsal Rehabilitasyon Cemil Meriç’te Tarımsal Rehabilitasyon
Vatandaş İstedi, Başkan Büyükakın Yaptırıyor Vatandaş İstedi, Başkan Büyükakın Yaptırıyor
Atıcılar, Türkiye Şampiyonasından Başarılar İle Döndü Atıcılar, Türkiye Şampiyonasından Başarılar...
Başkan Büyükakın, İzzettin Doğan’ı Ziyaret Etti Başkan Büyükakın, İzzettin Doğan’ı Ziyaret...
Kurban Satış Yeri Müracaatları Başladı Kurban Satış Yeri Müracaatları Başladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Aslanhan; ‘’Başarı İnanmaktan Geçer,...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na girecek 12. sınıf öğrencilerini...

Haberi Oku