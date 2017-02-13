Gebzeliler Seminerde !

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Faruk Beşer “İslam’ı Anlamak Zorlaştı mı?” konulu sohbetiyle Gebzeliler ile bir araya geldi. Son dönemde insanların İslamiyet’i anlamak noktasında sıkıntılar yaşamalarına şaşırdığını ifade eden Beşer, İslamiyet’in aslında çok yalın ve anlaşılması kolay bir din olduğunu ifade etti. Kültür-sanat etkinlikleri 15 Şubat Çarşamba günü “Bir Şubat Evi” isimli tiyatro gösterisi ile devam edecek. 19:30’da başlayacak olan tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli.